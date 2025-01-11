شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى ميلاده.. لماذا لقب السيد بدير بأبو الشهيدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل اليوم السبت الموافق 11 يناير ذكرى ميلاد أحد الأسماء اللامعة في تاريخ الفن، هو الفنان الراحل السيد بدير، الذي أشتهر بتعدد مواهبه، حيث جمع بين التمثيل والإخراج وكذلك التمثيل، حتى أنه قدم العديد من الإسهامات الخالدة سواء في السينما أو المسرح، وترك بصمة واضحة في تاريخ الفن العربي.

استطاع الفنان الراحل السيد بدير أن يجسد هموم الإنسان البسيط، فقدم العديد من الشخصيات التي تعد قريبة من الجمهور وتنوعت أعماله بين الكوميديا والدراما فكان هو الفنان الذي يضحك ويبكي الجمهور في ان واحد، بشكل صادق ومؤثر.

ومن أهم أعماله كممثل أفلام" قمر 14، جوز الأربعة، خبر أبيض، حكم القوي، بنت البلد، كابتن مصر، إسماعيل يس في الطيران، تاكسي الغرام، كما قام بتأليف العديد من الأعمال منها " سر طاقية الإخفى، أنا حرة، طريق الدموع، بين السماء والأرض، سكرتير ماما، عمل إيه الحب في بابا" أما في الإخراج فقد قدم مسرحية " صاحب الجلالة"، ومسرحية " الست اللي عايزة كده"، ومسرحية" جوزي كداب"، وأفلام" غلطة حبيبي، الزوجة العذراء، 5 شارع الحبايب، حب وخيانة".

لقب السيد بدير بأبو الشهيدين، حيث استشهد إبنه من زوجته الأولى التي تزوجها من خارج الوسط الفني، وكان عالم الفضاء والأقمار الصناعية سعيد بدير، وقيل وقتها أنه تعرض للاغتيال من قبل الموساد الإسرائيلي، أما إبنه الثاني من المطربة شريفة فاضل والذي إستشهد في حرب أكتوبر.

السيد بدير ليس مجرد فنان عادي، بل هو مدرسة متكاملة في التمثيل والإخراج والتأليف، استطاع أن يرسم البسمة والدمعة في آن واحد، وأن يحفر اسمه بحروف من نور في تاريخ الفن المصري.

