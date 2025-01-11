شكرا لقرائتكم خبر عن برغم قلة الإمكانيات.. مش روميو وجولييت تستحدث طرق جديدة للدعاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كم من عروض مسرحية رائعة لم تنجح النجاح الذي تستحقه بسبب الدعاية، فقد تفتقر العديد من الفرق المسرحية للميزانيات الكافية لتسويق عروضهم بالشكل اللائق، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد والتي من المؤكد أنها طالت المسرح المصري.

ولكن برغم كل الصعوبات والتحديات التي تواجه المسرحيين في هذا البند على وجه التحديد، إستطاع صناع عمل مسرحية" مش روميو وجولييت" والذي يتولى بند دعايتها الفنان محمد فاضل، إبتكار طرق جديدة للدعاية عن مسرحيتهم الرائعة، ونجحوا في ترويج المسرحية من خلال أفكار بسيطة ولكنها مبتكرة.

فمسرحية مش روميو وجولييت التي تعد عودة للنجم علي الحجار وكذلك النجمة رانيا فريد شوقي ومن إخراج المخرج الكبير عصام السيد، بها كل عناصر نجاح أي عمل مسرحي، فهي تعد مسرحية غنائية إستعراضية، وتحمل رسائل قيمة وإنسانية، وقدمها المخرج بشكل مبهر، ولكن إتفقوا على ضرورة وجود دعاية ضخمة لها وفكروا بشك لمختلف.

فعندما كانت المسرحية على وشك تحقيق إيرادات تصل لمليون جنيه، أقام صناع العمل مؤتمرا صحفيا للإعلان عن بعض المفاجأت ومنها أن آخر 7 تذاكر للوصول لمليون جنيه سيُمنحون دعوات مجانية ولهم دعوتان لحفلات النجم علي الحجار في أي حفلة يختارونها، كما قاموا بتدشين عضوية نادي أصدقاء مش روميو وجولييت، ويكون مفتوح لكل من وصل سنه 18 سنة، والعضوية تمنح لكل من حضر عرض مش روميو وجوليت 3 مرات، وهذه العضوية ستمنح معاملة Vip.

ولم يكتف فريق العمل بذلك بل قاموا بعمل فيديوهات صغيرة كوميدية، يعلنوا فيها عن مواعيد المسرحية، وشارك في تلك الفيديوهات أبطال العمل بالإضافة للمخرج نفسه، وكانت تلك الفيديوهات طريفة للغاية وحقق نسب مشاهدات عالية، كما قرر النجم على الحجار عمل فقرات غنائية بعد العرض المسرحي في أيام معينة مثل ليلة رأس السنة التي كانت ليلة استثنائية للجمهور الذي حضر.

مسرحية "مش روميو وجولييت" من إنتاج فرقة المسرح القومى بقيادة الدكتور أيمن الشيوى، وهى قصة مستوحاة من روميو وجوليت لوليام شكسبير، البطولة للفنانين "على الحجار، رانيا فريد شوقى، ميدو عادل، عزت زين، دنيا النشار، طه خليفة، آسر علي، طارق راغب، والمطربة أميرة أحمد".

‎العرض من إخراج عصام السيد، صياغة شعرية أمين حداد، مخرج منفذ صفوت حجازى، موسيقى وألحان أحمد شعتوت، استعراضات شيرين حجازي، ديكور محمد الغرباوي، مساعدا الإخراج حمدى حسن ومحمود خليل، إضاءة ياسر شعلان، ملابس علا جودة ومى كمال، جرافيك محمد عبدالرازق، فوتوغرافيا عادل مبارز، دعاية محمد فاضل.