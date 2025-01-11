شكرا لقرائتكم خبر عن محمد جبر يقدم عرض "شارع 30 شقة 9".. 30 يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الفنان والمخرج محمد جبر لتقديم العرض المسرحي "شارع 30 شقة 9" من تأليف أحمد الملواني، على أحد مسارح القاهرة الكبرى، وذلك لمدة يومين الخميس والجمعة الموافقين 30 و31 يناير.

عرض" شارع 30 شقة 9" أشعار طارق علي، ألحان وتوزيع موسيقي إبراهيم الطرابيشي، ديكور محمود صلاح، مساعدي إخراج عاصم رمضان، وإسلام علي، مخرج منفذ محمد العتابي، إضاءة أبو بكر الشريف، إعداد موسيقي إسلام علي، تصميم ودعاية أحمد الجوهري.

ويعد آخر أعمال الفنان محمد جبر مسلسل " وتر حساس" بطولة صبا مبارك، محمد علاء، إنجى المقدم، هيدى كرم، لطيفة فهمى، هاجر عفيفى، أحمد جمال سعيد، جنا الأشقر، تميم عبده، محمد العمروسى، شريف الشعشاعى، تقى حسام، محمد على رزق، صالح عبد النبى، عزوز عادل، كريم العمرى، نورا مهدى، مينا نبيل، ميرنا نديم، وعدد آخر من الفنانين، وتأليف أمين جمال وإخراج وائل فرج وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية.

وتدور أحداث مسلسل وتر حساس فى إطار درامي اجتماعي، حول قضية الخيانة الزوجية وخبايا النفس البشرية من خلال ثلاث سيدات (طبيبة ومحامية وموظفة)، حيث تتصاعد وتيرة الأحداث بسبب الخلافات بين المحامية وزوجها مهندس الديكور وخاصة بعد اتهامها له بالخيانة وزواجه من ابن خالتها مع تشابك العلاقات بين كل الأطراف.

