شكرا لقرائتكم خبر عن عرض فيلم The Goonies يوم 19 يناير احتفالاً بمرور 40 عامًا على طرحه والان مع تفاصيل الخبر

تشهد دور العرض حول العالم عرض فيلم The Goonies يوم 19 يناير احتفالاً بمرور 40 عامًا على طرحه، وهو العمل الذي يدور حول الأخوان (ميكي) و(براندون) تتعرض عائلتهما للانتقال بسبب أن هناك شركة تريد إقامة ملعب جولف كبير فى الحى وسوف يستولون على المنزل ضمن الأراضى التي سيقام عليها، فيعثران على خريطة كنز، ويقرران البحث عن الكنز من أجل الأمل فى إنقاذ حيهم ويخوضان المغامرات من أجل هذا.



The Goonies

The Goonies من بطولة لوب أونتيفيروس وجوش برولين و جو بانتوليانو و شون أستين و روبرت دافي و كي هوي كوان و ماري إلين ترينور و مارثا بليمبتون و كوري فيلدمان وقصة ستيفن سبيلبرج وإخراج ريتشارد دونر.