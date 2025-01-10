شكرا لقرائتكم خبر عن أبطال فيلم "لأول مرة" على السجادة الحمراء بمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

حضر أبطال فيلم "لأول مرة"، على السجادة الحمراء المقامة فى قصر الثقافة ضمن فعاليات اليوم الأول لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية فى دورته الـ 14، لعرض الفيلم لأول مرة فى المهرجان قبل عرضه فى السينمات والنجوم هم: "تارا عماد، عمر الشناوى، نبيل عيسى، رانيا منصور، والمخرج جون إكرام" كما حضر سيد فؤاد رئيس مهرجان الأقصر وداليا مصطفى وأحمد مجدى.

تدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي رومانسي حول العديد من القضايا الإنسانية، حيث يتناول قصة زوجين وبعد مرور 5 سنوات على زواجهما يكتشفان بعض الحقائق عن حياتهما لأول مرة، ويستعرض الفيلم العلاقات الإنسانية ومدى تأثيرها على الحياة الزوجية

ومهرجان الأقصر للسينما الأفريقية يرأسه شرفيا الفنان محمود حميدة، ويقام خلال الفترة من 9 إلي 14 يناير 2025، وتقيمه وتنظمه مؤسسة شباب الفنانين المستقلين منذ عام 2011، بدعم من وزارات الثقافة، السياحة والآثار، هيئة تنشيط السياحة، وزارة الخارجية، وزارة الشباب والرياضة، ومحافظة الأقصر، ونقابة المهن السينمائية.