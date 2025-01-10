شكرا لقرائتكم خبر عن تامر عاشور يبدأ جولته في أمريكا وكندا بحفل في تورنتو.. الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ النجم تامر عاشور جولته الغنائية في أمريكا وكندا، اليوم الجمعة، بحفل غنائي في مدينة تورنتو الكندية، ويقدم خلال الحفل باقة متميزة من أشهر أغنياته المحببة لدى جمهوره، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب في مختلف الدول.

ويطرح النجم تامر عاشور ألبومه الجديد والذى يحمل اسم "ياه" يوم 15 يناير الجارى على موقع الفيديوهات "يوتيوب" وجميع منصات مواقع التواصل الاجتماعي، والذى يضم باقة متنوعة من الأغانى التى يتعاون فيها مع كبار الشعراء والملحنين والموزعين.

فمن الشعراء يتعاون مع: عليم، أحمد المالكي، ومحمود عبد الله، وحسام سعيد، ومحمود عبد الله، عمرو المصري، محمد بنداري، أحمد عيسى.

ومن الملحنين: محمدي، محمد مدين، أحمد عبد السلام، وعمرو الشاذلي، ومن الموزعين: إلهامي وأدهم دهيمة، وأحمد إبراهيم، وأحمد أمين، وعمرو الخضري، وأحمد حسام.

الألبوم الجديد يشمل 12 أغنية هي: "ياه" و"الله يحنن" و"حبيبي القديم" و"حبك رزق" و"أنا مكرهتوش" و"يوم ما تنسى" و"قصر بعيد" و"مرتحناش" و"الدنيا" و"جم شرفوا" و"متعملهاش حكا" و"مش بعرف أنام"، ويحمل عددا من المفاجآت.

تامر عاشور حقق العام الماضى من خلال أغنيته الشهيرة هيجيلى موجوع نجاحا غير مسبوق، وتصدرت الأغنية مؤشرات البحث والتريند حتى وقت قريب، وأشاد بها الجميع على منصات التواصل الاجتماعى، بالإضافة إلى انتشارها بشكل كبير فى الشارع المصرى، والذى طرحها فى بداية العام.

الأغنية صنعها 3 شباب من نجوم الموسيقى، هم: الشاعر محمود عليم والموزع عمرو الخضرى والملحن عمرو الشاذلى، واتسم أداؤهم فيها بالبساطة والسهولة جعلتها تجذب استماع الكثير من جمهور تامر عاشور داخل وخارج مصر.

وتعتبر أغنية هيجيلي موجوع لتامر عاشور من أكثر الأغاني الرائجة خلال عام 2024 على موقع يوتيوب، حيث تخطت مشاهدتها 185 مليون مشاهدة في أقل من عام، وتعتبر أكثر الأغانى مشاهدة في عام 2024، ونال عاشور جائزتين خلال حفل توزيع جوائز بيلبورد عربية، حيث فاز بجائزة أفضل أغنية مصرية 2024، وأغنية العام على مستوى الوطن العربي لنفس العام عن أغنية "هيجيلي موجوع".