شكرا لقرائتكم خبر عن خالد النبوى يحتفل بتوقيع كتاب "سقف جديد للإبداع" لأيمن الحكيم عن مشواره الفنى والان مع تفاصيل الخبر

احتفل النجم خالد النبوي بتوقيع كتاب "سقف جديد للإبداع" للكاتب أيمن الحكيم، والذي يتحدث عن مشواره الفني وتاريخه السينمائي وأهم المحطات الفنية في تاريخه، وذلك ضمن فعاليات الدورة الـ14 من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية.

وقال أيمن الحكيم عن الكتاب: "اللي يقرأ سيرة خالد النبوي يحس بالغيرة الشديدة بسبب معرفته الشديدة بعدد كبير من الكبار سواء كتاب سيناريو أو مخرجين، كلهم أسماء تخض، وكيف يناقش نجيب محفوظ ويناقش هيكل، وصديق نجوم كبيرة، وأنا بتحاور مع خالد كنت بحس بذهول بسبب قربه من ناس عظيمة".

ليرد عليه خالد النبوي: "من غير أساتذة مش هتوصل لحاجة وكلنا محتاجين أساتذة نتعلم منها".

وكانت إدارة الدورة الـ14 من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية كرمت أمس خلال حفل افتتاحها النجم خالد النبوي، تقديرا لمشواره الفني الكبير ودوره البارز في السينما، وحرص نجله نور على تقديم التكريم له.

وقال نور النبوي خلال تقديم والده: "اسمحولي أتكلم عنه كفنان، أنا اتعلمت منه حاجات كتيرة جدا في السينما وإزاي اشتغل وأقرأ وإزاي أنجح وأتعامل مع النقاد، وأكتر حاجة علمهالي خالد لازم تبقى إنسان كبير عشان تبقى ممثل كبير هو عمل دايما اللي حاسه واللي مؤمن بيه رغم الخسائر، وبحب وفخر وامتنان أنا بقدم النجم الكبير خالد النبوي".

مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية يرأسه شرفيًا الفنان محمود حميدة، ويقام خلال الفترة من 9 إلي 14 يناير 2025، وتقيمه وتنظمه مؤسسة شباب الفنانين المستقلين منذ عام 2011، بدعم من وزارات الثقافة، السياحة والآثار، هيئة تنشيط السياحة، وزارة الخارجية، وزارة الشباب والرياضة، ومحافظة الأقصر، ونقابة المهن السينمائية.