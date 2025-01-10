شكرا لقرائتكم خبر عن مهيرة عبد العزيز تعلن طلاقها وتعلق: خلصت الحدوتة ويومًا ما سأتحدث عن الألم والخيانة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الفنانة مهيرة عبد العزيز عن طلاقها رسميًا اليوم، دون أن تكشف عن أسباب الطلاق، حيث نشرت صورة لها بفستان حفل زفافها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ إنستجرام.



طلاق مهيرة عبد العزيز

وكتبت مهيرة عبد العزيز: "توتة توتة خلصت الحدوتة ولكن ليست النهاية المتوقعة.. اليوم أعلن طلاقي رسميًا لن أشارك تفاصيل الأسباب ولكن ربما يومًا ما سأفعل وربما يومًا ما سأتحدث عن الألم، الصدمة، الخيانة، الوعود الفارغة، والتشكيك في نفسي فقط حتى لا أخسر مملكة الزوجية".

وأضافت مهيرة عبد العزيز: "ربما يوماً ما سأتحدث عن غدر أشخاص وثقت بهم بعمق لاكتشف أنهم لعبوا دورًا في تدمير زواجي وخساره ابنتي يسمة، عذرًا لكنكم لن ولم تكسروني بل كنتم مصدرًا لقوتي أملاً بأن غد أجمل ومع الصفحة الجديدة التي أفتحها أحب أن أقدم نصيحة للبنات".

ووجهت مهيرة عبد العزيز نصيحة للكثير من الفتيات قائلة: "كوني حذرة جدًا في اختيار شريك حياتك فهو الشخص الذي ستشاركينه واجباتك وتتقاسمين معه أحلامك وأسرارك، الاختيار الخطأ لشريك حياتك سيكلفك الكثير فكوني حريصة جدًا على حماية مساحتك ولمن تسمحين له بالدخول اليها ولمن تمنحين طاقتك ووقتك شكرًا لكل الدروس لقد اكتفيت من التعلم.. الآن وأنا عائدة لاسترداد ما كان دائمًا ملكي أنا عائدة لاسترداد نفسي".