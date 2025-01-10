شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو يحقق 4 ملايين و600 ألف خلال 9 أيام عرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو، أمس الخميس، إيرادات بلغت 699 ألفًا و918 جنيهًا، ليصل إجمالي ما حققه الفيلم خلال 9 أيام عرض بالسينمات إلى 4 ملايين و633 ألفًا و341 جنيهًا.

وتدور أحداث فيلم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو حول "حسن" الشاب الثلاثيني الذي يعيد اكتشاف نفسه مرة أخرى، ويضطر لمواجهة مخاوف ماضيه خلال رحلته لإنقاذ كلبه وصديقه الوحيد (رامبو) من مصير مجهول بعدما تورط في حادث خطير دون ذنب، ليصبح بين ليلة وضحاها مُطاردًا من قبل كارم، جار حسن، وجميع أهالي الحي، ويكشف العديد من تفاصيل حياة حسن وعلاقته بمن حوله.

فيلم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو من إخراج المخرج خالد منصور، وبطولة عصام عمر وركين سعد وأحمد بهاء، والسيناريست محمد الحسيني، والمنتجة رشا حسني والمنتج محمد حفظي.

وكان فيلم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو شارك خلال الفترة الماضية مابين مهرجان فينيسيا بإيطاليا وسينما ميد لأفلام البحر المتوسط في بلجيكا حيث فاز الفيلم بجائزة لجنة التحكيم والجائزة الكبرى ، و المسابقة الرسمية للدورة الرابعة من مهرجان البحر الأحمر بجدة بالمملكة العربية السعودية حيث فاز بجائزة لجنة التحكيم، المسابقة الدولية لمهرجان دهوك السينمائي الدولي بالعراق، وأخيرا المسابقة الرسمية للأفلام الروائية الطويلة ضمن فعاليات الدورة الـ 35 لأيام قرطاج السينمائية.



البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو



عصام عمر من فيلم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو



عصام عمر



ركين سعد من فيلم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو



البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو



السيد رامبو



السيد رامبو