شكرا لقرائتكم خبر عن طرح فيلم "سنووايت" المصرية في السينمات 15 يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض فيلم "سنووايت" في دور السينما المصرية بدءًا من يوم الأربعاء 15 يناير الجارى، على أن يكون العرض الخاص للفيلم يوم 13 يناير في بإحدى سينمات الشيخ زايد بمدينة 6 أكتوبر بحضور صناع الفيلم.

فيلم "سنووايت" للمخرجة تغريد أبو الحسن قد لاقى انبهار الجمهور والنقاد بعد عرضه الأول في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي. حيث فازت بطلة الفيلم، مريم شريف، بأدائها الاستثنائي على جائزة اليُسر لأفضل ممثلة عن الفيلم.

ويحكي الفيلم في إطار درامي كوميدي عن "إيمان"، شابة مصرية قصيرة القامة التي تسعى إلى تحقيق حلمها بالحب والزواج، لكنها تواجه الصعوبات بسبب معايير الجمال التقليدية، ولذلك تلجأ إلى مواقع التعارف عبر الإنترنت لتتمكن من التعبير عن نفسها بحرية، وفي الوقت ذاته، تصارع من أجل المساعدة فى إتمام زواج أختها.

وتجدر الإشارة إلى أن الفيلم يضم مجموعة من أبرز النجوم المصريين مثل الفنان محمد ممدوح، وكريم فهمي، ومحمد جمعة، وخالد سرحان.