شكرا لقرائتكم خبر عن خالد النبوي يمازح ابنه نور: مبروك على الحريفة أنا بتعلم منك عشان أنافسك والان مع تفاصيل الخبر

مازح النجم خالد النبوي نجله نور خلال المؤتمر الصحفي الخاص بتكريمه ضمن فعاليات مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، حيث بارك له على النجاح الكبير الذي حققه مؤخرًا بفيلمه "الحريفة" ودخوله فئة أعلى الأفلام تحقيقًا للإيرادات بعد تخطي إيراداته 100 مليون جنيه، مضيفًا: "بعد ما قولت أنك بتتعلم مني إمبارح أنا كمان بتعلم منك عشان أنافسك".

وعن نصيحة أو رسالة يريد تقديمها له، أشار: "أنا ابتديت بأعمال لا يتوقعها الممثل، زي مسلسل بوابة الحلواني فيحصل هذا النجاح وهذه الشهرة وبعدها المهاجر ممثل بيبتدي أول بطولة يبقى فيلم بهذا الحجم مع مخرج عظيم زي يوسف شاهين، هذا النجاح أنا مقدرتش أتعامل معاه ومكنش عندي الخبرة أعرف أعمل إيه".

وتابع: "أنا طريقي كان صعب ومكنتش عارف اتصرف في نجاحي ازاي بقيت أعمل التجربة والخطأ أو التجربة والنجاح، لحد ما حصل اللحظة اللي بقيت قادر أقول لا وأني أتحرر ولما قررت مبعش فني للي مش عايزه، واتعملت إني مش بالضرورة أبدا إن أعظم مخرجين عايز اشتغل معاه أني أعمل معاهم أحسن أدواري، ونور لا يكتفي بموهبته الحالية فقط، ولكنه بيعمل مجهود خرافي".