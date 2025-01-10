شكرا لقرائتكم خبر عن تفحم منزل باريس هيلتون وتحوله لـ"كوم رماد" بسبب حرائق لوس أنجلوس.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

تحول منزل النجمة باريس هيلتون إلى كوم رماد بسبب حرائق الغابات في أمريكا، حيث لم يتبقَ من المنزل شيء سوى رماد وبقايا المباني بسبب حرائق الغابات في أمريكا.



منزل باريس هيلتون بعد حرائق لوس أنجلوس



منزل باريس هيلتون بعد الدمار



منزل باريس هيلتون قبل الحريق



منزل باريس هيلتون بعد حرائق أمريكا



منزل باريس هيلتون



دمار منزل باريس هيلتون



منزل باريس هيلتون

وتسببت حرائق الغابات التى اندلعت فى لوس انجلوس وما حولها فى احتراق منازل العديد من المشاهير فى الولايات المتحدة من بينهم بيلى كريستال وماندى مور.

ويكافح رجال الإطفاء فى كاليفورنيا لإخماد الحرائق الناجمة عن رياح عاتية اجتحت المنطقة، وتسببت الحرائق فى تدمير المنازل وسد الطرق وفرار عشرات الآلاف مع الضغط على الموارد فى ظل استمرار اشتعال الحرائق دون أى احتواء لها حتى أمس، الأربعاء.

وقالت باريس هيلتون إن منزل ماليبو الذي خطى فيه ابنها الصغير خطواته الأولى كان من بين المنازل التي فقدت بسبب النيران.

وكتبت تقول إن الدمار لا يمكن تصوره. إن معرفة أن الكثيرين يستيقظون اليوم دون أن يعودوا إلى المكان الذي كانوا يسمونه منزلهم أمر مفجع حقًا.

وأصدر بيلى كريستال وزوجته جانيس بيانا، الأربعاء، قالا فيه إنهما فقدا منزلهما الذى عاشا فيه لمدة 45 عاما فى حى باسفيك باليساديس.

وقال كريستال فى البيان: لقد عشت أنا وجانيس فى منزلنا منذ عام 1979. لقد ربينا أطفالنا وأحفادنا هنا. كان كل شبر من منزلنا مليئا بالحب. ذكريات جميلة لا يمكن انتزاعها، نحن فى حالة حزن بالتأكيد لكن بحب أبنائنا وأصدقائنا سنتجاوز هذا.

وكتبت الممثلة والمغنية ماندى مور منشورا على انستجرام تتحدث عن فقدان منزلها، قالت فيه إنها فى حالة صدمة وتشعر بالعجز لكل من فقدوا ممتلكاتهم بمن فيهم عائلتها. وأضافت: لقد تدمرت مدرسة أبنائى، ودمرت مطاعمنا المفضلة، والعديد من الأصدقاء والأحباء فقدوا كل شىء أيضا.