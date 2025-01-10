فن ومشاهير

بصورة على فستانها من كليب Mon Cheri سميرة سعيد تحتفل بعيد ميلادها بشقاوة

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القاهرة - سامية سيد - احتفلت النجمة سميرة سعيد بعيد ميلادها على صفحتها الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي، وهي ترتدي فستانًا يحمل صورة من فيديو كليبها الأخير "Mon Cheri  - مون شيري"، وقالت: اليوم، عام جديد يضاف إلى عمري، ومعه أتأمل رحلتي التي إمتلأت بمحبة الناس ولحظات لا تنسى.

وتابعت: العمر ليس بعدد السنين، بل بقدرتنا على العيش بسلام مع أنفسنا، وعلى إيجاد الجمال في التفاصيل الصغيرة، شكرا لكل من كان جزءا من رحلتي، لمن حاوطني بمحبة صادقة، ولكل قلب أضاف لعمري معنى أجمل.

ويحتفل، اليوم الجمعة، جمهور الديفا سميرة سعيد بعيد ميلاد نجمتهم المفضلة، وهي الفنانة التي ولدت فى العاصمة المغربية الرباط، قدمت الديفا عشرات الألبومات الغنائية تجاوزت 40 ألبوما، فضلاً عن مئات الأغانى التى قدمتها وما زالت عالقة فى أذهان المستمعين، منها الحب اللى أنا عيشاه، علمناه الحب، احكى يا شهر زاد، قال جالى بعد يومين، من غير سبب، مش حتنازل عنك، يوم ورا يوم، قوينى بيك، بشتقلك ساعات، ليلة حبيبى، حالة ملل، محصلش حاجة وغيرها الكثير من الأغانى المميزة.

سميرة سعيد
سميرة سعيد بفستان عليه صورة من كليب Mon Cheri 

 

سميرة سعيد
سميرة سعيد تحتفل بعيد ميلادها

 

سميرة سعيد
سميرة سعيد بصورة من كليب Mon Cheri  

 

سميرة سعيد
عيد ميلاد سميرة سعيد

 

سميرة سعيد
سميرة سعيد بصورة من Mon Cheri 

 

سميرة سعيد
سميرة سعيد - Mon Cheri 

 

سميرة سعيد
سميرة سعيد

 

سميرة سعيد
الديفا سميرة سعيد

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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