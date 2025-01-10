شكرا لقرائتكم خبر عن بصورة على فستانها من كليب Mon Cheri سميرة سعيد تحتفل بعيد ميلادها بشقاوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت النجمة سميرة سعيد بعيد ميلادها على صفحتها الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي، وهي ترتدي فستانًا يحمل صورة من فيديو كليبها الأخير "Mon Cheri - مون شيري"، وقالت: اليوم، عام جديد يضاف إلى عمري، ومعه أتأمل رحلتي التي إمتلأت بمحبة الناس ولحظات لا تنسى.

وتابعت: العمر ليس بعدد السنين، بل بقدرتنا على العيش بسلام مع أنفسنا، وعلى إيجاد الجمال في التفاصيل الصغيرة، شكرا لكل من كان جزءا من رحلتي، لمن حاوطني بمحبة صادقة، ولكل قلب أضاف لعمري معنى أجمل.

ويحتفل، اليوم الجمعة، جمهور الديفا سميرة سعيد بعيد ميلاد نجمتهم المفضلة، وهي الفنانة التي ولدت فى العاصمة المغربية الرباط، قدمت الديفا عشرات الألبومات الغنائية تجاوزت 40 ألبوما، فضلاً عن مئات الأغانى التى قدمتها وما زالت عالقة فى أذهان المستمعين، منها الحب اللى أنا عيشاه، علمناه الحب، احكى يا شهر زاد، قال جالى بعد يومين، من غير سبب، مش حتنازل عنك، يوم ورا يوم، قوينى بيك، بشتقلك ساعات، ليلة حبيبى، حالة ملل، محصلش حاجة وغيرها الكثير من الأغانى المميزة.



سميرة سعيد بفستان عليه صورة من كليب Mon Cheri



سميرة سعيد تحتفل بعيد ميلادها



سميرة سعيد بصورة من كليب Mon Cheri



عيد ميلاد سميرة سعيد



سميرة سعيد بصورة من Mon Cheri



سميرة سعيد - Mon Cheri



سميرة سعيد