شكرا لقرائتكم خبر عن بريتني سبيرز تهرب من قصرها المقدر بـ7.4 مليون دولار بسبب حرائق لوس أنجلوس والان مع تفاصيل الخبر

كشف موقع ديلي ميل عن هروب النجمة بريتني سبيرز، من قصرها قبل انتشار الحرائق بسرعة في أجزاء من لوس أنجلوس، وهو القصر المقدر بـ 7.4 مليون دولار أمريكي، حيث اضطرت لأخلاء قصرها خوفًا من الحريق.

تسببت حرائق الغابات التى اندلعت فى لوس انجلوس وما حولها فى احتراق منازل العديد من المشاهير فى الولايات المتحدة من بينهم بيلى كريستال وماندى مور وباريس هيلتون.

ويكافح رجال الإطفاء فى كاليفورنيا لإخماد الحرائق الناجمة عن رياح عاتية اجتحت المنطقة، وتسببت الحرائق فى تدمير المنازل وسد الطرق وفرار عشرات الآلاف مع الضغط على الموارد فى ظل استمرار اشتعال الحرائق دون أى احتواء لها حتى أمس، الأربعاء.

وقالت باريس هيلتون إن منزل ماليبو الذي خطى فيه ابنها الصغير خطواته الأولى كان من بين المنازل التي فقدت بسبب النيران.

وكتبت تقول إن الدمار لا يمكن تصوره. إن معرفة أن الكثيرين يستيقظون اليوم دون أن يعودوا إلى المكان الذي كانوا يسمونه منزلهم أمر مفجع حقًا.

وأصدر بيلى كريستال وزوجته جانيس بيانا، الأربعاء، قالا فيه إنهما فقدا منزلهما الذى عاشا فيه لمدة 45 عاما فى حى باسفيك باليساديس.

وقال كريستال فى البيان: لقد عشت أنا وجانيس فى منزلنا منذ عام 1979. لقد ربينا أطفالنا وأحفادنا هنا. كان كل شبر من منزلنا مليئا بالحب. ذكريات جميلة لا يمكن انتزاعها، نحن فى حالة حزن بالتأكيد لكن بحب أبنائنا وأصدقائنا سنتجاوز هذا.

وكتبت الممثلة والمغنية ماندى مور منشورا على انستجرام تتحدث عن فقدان منزلها، قالت فيه إنها فى حالة صدمة وتشعر بالعجز لكل من فقدوا ممتلكاتهم بمن فيهم عائلتها. وأضافت: لقد تدمرت مدرسة أبنائى، ودمرت مطاعمنا المفضلة، والعديد من الأصدقاء والأحباء فقدوا كل شىء أيضا.