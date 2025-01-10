أحمد داود يبدأ تصوير “الشرنقة” لرمضان 2025

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بدأ الفنان أحمد داود تصوير مسلسله “الشرنقة” والمقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل 2025.

ونشر داود عبر حساباته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي صورة من كواليس التصوير وعلّق عليها قائلاً: “الشرنقة… رمضان ٢٠٢٥”.

ويشارك أحمد داود في بطولة المسلسل: مريم الخشت، علي الطيب، صبري فواز، عمرو وهبة، صلاح عبد الله، محمد عبده، سارة أبي كنعان، ياسر عزت…، وهو من تأليف عمرو سمير عاطف وإخراج محمود عبد التواب.

وفي سياق آخر، حقّق فيلم “الهوى سلطان” لـ أحمد داود نجاحاً كبيراً في دور العرض، وتجاوزت إيراداته الـ 82 مليون جنيه. وشارك في بطولته: منة شلبي، أحمد خالد صالح، جيهان الشماشرجي، سوسن بدر، وغيرهم من النجوم، وهو من تأليف وإخراج هبة يسري.

كما انتهى أحمد داود من تصوير مسلسله الجديد “كل سنة مرة” مع المخرج يحيى إسماعيل، وذلك بعد النجاح الذي حققاه معاً في مسلسل “زينهم”.

ويضم المسلسل عدداً كبيراً من النجوم، بينهم: أحمد بدير، ومحمد محمود، وثراء جبيل، ومراد مكرم، وفرح يوسف… وهو من تأليف عبد الرحمن جاويش وإخراج يحيى إسماعيل.