إياد نصار: “أبويا كان شايفني ضايع.. وراهنت على حياتي في الفن”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: فجّر النجم إياد نصار مفاجآت عن علاقته بوالده، معترفاً في تصريحات لإحدى المحطات الإذاعية بأن والده كان يرفض دخوله الوسط الفني، وأنه عانى من أزمات كثيرة بسبب محاولته إثبات نجاحه لوالده.

وقال إياد نصار: “خبرتي مختلفة تماماً عن خبرة أبويا، وفيه وقت من الأوقات كان شايفني ضايع وقال إن مصيري يا مقتول يا مسجون، وكان شايف إني خذلته ولكن في النهاية أنا عرفت أنجح في الفن وده كان مغامرة وكنت مراهن على حياتي”.

وأضاف: “علاقتي أنا ووالدي مكنتش أحلى حاجة، ومكنش فيه حنية ولما قابلني من قريب حضنّي فأنا قلقت، هو كتوم جداً، وأنا حسّيت إنه عايز يقولي إنه جه عليا كتير، ولكن أنا استوعبت لما بقيت أب وعندي أولاد في سن المراهقة، ومقدرش ألومه على طريقة تعامله معايا”.

يُذكر أن إياد نصار يخوض منافسات رمضان المقبل بمسلسل “ظلم المصطبة”، ويشاركه في البطولة: ريهام عبد الغفور، فتحي عبد الوهاب، ميمي جمال…، وهو من إخراج هاني خليفة.