أنغام تحتفل بكليب “تيجي نسيب” وسط نجوم وصناع ألبومها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أطلقت الفنانة أنغام عبر قناتها الرسمية في موقع “يوتيوب” فيديو كليب أغنيتها الجديدة “تيجي نسيب” التي تحمل أيضاً عنوان ألبومها الجديد.

أغنية “تيجي نسيب” هي من كلمات أكرم حسني، ألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع نادر حمدي.

واحتفلت أنغام بإطلاق الكليب في إحدى دور السينما بمنطقة السادس من أكتوبر، بحضور عدد من النجوم وصنّاع الألبوم، منهم: الشاعر أمير طعيمة وزوجته، أكرم حسني، الموزّع والمنتج حسن الشافعي، الإعلامية لميس الحديدي، والسيناريست تامر حبيب.

وشهد الحفل العديد من المفاجآت، أولها حضور أنغام رفقة نجليها عمر وعبد الرحمن، اللذين حضرا لدعم والدتهما.

وأقامت أنغام مؤتمراً صحافياً على هامش الحفل، قالت فيه: “أنا رحلة ألبومي ممتعة بالرغم من مشقتها، ولم أصنع هذا النجاح وحدي، بل بدعم من عمالقة الفن المبدعين”.

الجدير ذكره أن ألبوم أنغام “تيجي نسيب” يضم 10 أغنيات، هي:

“تيجي نسيب”: كلمات أكرم حسني، ألحان إيهاب عبد الواحد، توزيع نادر حمدي. “وبقالك قلب”: كلمات أمير طعيمة، ألحان رياض الهمشري، توزيع طارق مدكور. “هو أنت مين”: كلمات هالة الزيات، ألحان محمود الخيامي، توزيع طارق مدكور. “موافقة”: كلمات حدوتة، ألحان إيهاب عبد الواحد، توزيع أمير محروس. “إيه الأخبار”: كلمات نادر عبد الله، ألحان أحمد الناصر، توزيع أمير محروس. “خليك معاها”: كلمات أكرم حسني، ألحان إيهاب عبد الواحد، توزيع أمير محروس. “اسكت”: كلمات نور عبد الله، ألحان مصطفى العسال، توزيع أمير محروس. “اقولك إيه”: كلمات أمير طعيمة، ألحان إيهاب عبد الواحد، توزيع أمير محروس. “كان بريء”: كلمات نادر عبد الله، ألحان تامر عاشور، توزيع نادر حمدي. “القلوب أسرار”: كلمات آمار مصطفى، ألحان محمد الشرنوبي، توزيع أمير محروس.

وحقق الكليب ما يقارب 200 ألف مشاهدة خلال ساعات قليلة من طرحه على قناتها الرسمية على موقع “يوتيوب”.