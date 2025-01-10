قصي خولي ونجوم “القدر” في كواليس راقصة على أنغام “بنت الجيران”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تزامناً مع تطورات مثيرة في مسلسل “القدر”، شارك أبطاله مقطعاً مصوّراً عفوياً رصد رقص الفنان السوري قصي خولي وزميلته اللبنانية رندة كعدي بحماسة على أنغام أغنية مهرجان “بنت الجيران”، في كواليس المسلسل المعرّب من المسلسل التركي الشهير “يوم كتابة قدري”.

ونشر الفنان اللبناني وسام حنا عبر حسابه الرسمي في تطبيق “إنستغرام” الفيديو الذي ضمّ إلى جانب خولي وكعدي، الفنانين ديمة قندلفت ورزان جمال وميلاد يوسف ونورا رحال وحسن عويتي وفارس ياغي ورانيا سلوان، في كواليس تصوير أحد المشاهد.

وقال حنا معلّقاً على الفيديو: “سكّر محلّي محطوط على كريمة، والله أجمل ناس وأحلى “كاست” مسلسل، نحن مبسوطين بس انشالله ما نكون عم نعصّبكم”.

ووصلت الأحداث إلى منعطفات مشوّقة في مسلسل “القدر”، حيث ينشغل “زيد” بأموره الشخصية بين “تالا” و”نور”، بينما يتعرّض “سامر” والد “تيم” إلى مؤامرة من أجل التخلص منه على يد “بهاء بيه” و”إياد” الذي أصبح مسؤولاً عن إدارة الشركة مكان “زيد”.

يُذكر أن العمل التركي الأصلي “لعبة القدر” Kaderimin Yazıldığı Gün كان من بطولة أوزكان دينيز وخديجة شنديل، وعُرض عام 2014 وحقق نجاحاً كبيراً.