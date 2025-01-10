شكرا لقرائتكم خبر عن خالد النبوي: أعمل على فيلمين ومسلسلين وأتمنى إخراج عمل عن بورسعيد والان مع تفاصيل الخبر

كشف النجم خالد النبوي خلال المؤتمر الصحفي المقام حاليًا بمعبد الأقصر بعد تكريمه أمس خلال حفل افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، عن أنه يعمل خلال الوقت الحالي على فيلمين جديدين، بالإضافة إلى مسلسلين جديدين أحدهما صعيدي من المقرر طرحه في رمضان 2026.

وعن عمل يتمنى تقديمه، أشار أنه يريد تقديم عمل من إخراجه عن مدينة بورسعيد، مضيفًا: "أنا بالفعل كتبت جزءًا من السيناريو عن مرحلة السبعينات، وبتمنى أقدر أنفذه الفترة المقبلة"، مشيرًا إلى أنه لا يريد المشاركة فيه كبطل إلا في حالة لم يجد كاستينج جيد له.

وكانت إدارة الدورة الـ 14 من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية كرمت أمس خلال حفل افتتاحها النجم خالد النبوي، تقديرا لمشواره الفني الكبير ودوره البارز في السينما، وحرص نجله نور على تقديم التكريم له.

وقال نور النبوي خلال تقديم والده: "اسمحولي أتكلم عنه كفنان، أنا اتعلمت منه حاجات كتيرة جدا في السينما وازاي اشتغل وأقرأ وازاي أنجح وأتعامل مع النقاد، واكتر حاجة علمهالي خالد لازم تبقى إنسان كبير عشان تبقى ممثل كبير هو عمل دايما اللي حاسه واللي مؤمن بيه رغم الخسائر، وبحب وفخر وامتنان أنا بقدم النجم الكبير خالد النبوي".

مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية يرأسه شرفيا الفنان محمود حميدة، ويقام خلال الفترة من 9 إلي 14 يناير 2025، وتقيمه وتنظمه مؤسسة شباب الفنانين المستقلين منذ عام 2011، بدعم من وزارات الثقافة، السياحة والآثار، هيئة تنشيط السياحة، وزارة الخارجية، وزارة الشباب والرياضة، ومحافظة الأقصر، ونقابة المهن السينمائية.