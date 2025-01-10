شكرا لقرائتكم خبر عن خالد النبوي: دخلت التمثيل بالصدفة ونفسي أرجع أعمل مسرح مرة ثانية والان مع تفاصيل الخبر

تحدث النجم خالد النبوي خلال المؤتمر الصحفي المقام حاليًا بمعبد الأقصر ضمن فعاليات مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية في دورته الـ 14 عن بدايات دخوله المجال الفني وكيف دخله عن طريق الصدفة.

وقال خالد النبوي خلال المؤتمر: لما كنت في المعهد العالي للتعاون الزراعي مكنتش حابة أوي ولا بحضر لقيت غرفة مسرح دخلتها وقولت أشوف فيه إيه، لقيت المخرج بيقولي اقعد اقرأ معانا أو أطلع برا فقرأت وقالي اعمل شخصية عادل، ومن الفضول قرأت المسرحية ولما روحت وقرأت لقيت عادل بطل المسرحية ودي مسرحية السنة في المعهد فرفضت أروح، وبعدها قابلني في الكافتيريا قالي هرفدك، فخوفت وروحت حضرت".

وتابع: "بدأنا بروفات حركة بعد القراءة حسيت بسعادة محستهاش بعد كده بالدرجة دي لقيت المكان اللي بحبه ونكسب منها لقمة عيش واقضي فيها طول عمري، وكل هذا الفضل اني مثلت يعود إلى سامي العشماوي".

وعن إمكانية عودته إلى المسرح، أشار: "المسرح وحشني وأتمنى أعمله قريب، والفنان المصري حدوده لا تقف بحدود مصر، لان مصيرنا مشترك وكله بيأثر على بعضه، وانا اتمنى اكون موجود في كل بلد عربي واللي احبه اني اعمل بروفات لاتقل عن شهر ونص او شهرين وان شاء الله قريب اعمل مسرح".

وكانت إدارة الدورة الـ 14 من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية كرمت أمس خلال حفل افتتاحها النجم خالد النبوي، تقديرا لمشواره الفني الكبير ودوره البارز في السينما، وحرص نجله نور على تقديم التكريم له.

وقال نور النبوي خلال تقديم والده: "اسمحولي أتكلم عنه كفنان، أنا اتعلمت منه حاجات كتيرة جدا في السينما وازاي اشتغل وأقرأ وازاي أنجح وأتعامل مع النقاد، واكتر حاجة علمهالي خالد لازم تبقى إنسان كبير عشان تبقى ممثل كبير هو عمل دايما اللي حاسه واللي مؤمن بيه رغم الخسائر، وبحب وفخر وامتنان أنا بقدم النجم الكبير خالد النبوي".

مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية يرأسه شرفيا الفنان محمود حميدة، ويقام خلال الفترة من 9 إلي 14 يناير 2025، وتقيمه وتنظمه مؤسسة شباب الفنانين المستقلين منذ عام 2011، بدعم من وزارات الثقافة، السياحة والآثار، هيئة تنشيط السياحة، وزارة الخارجية، وزارة الشباب والرياضة، ومحافظة الأقصر، ونقابة المهن السينمائية.

