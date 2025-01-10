شكرا لقرائتكم خبر عن خالد النبوي: فرحان بتكريمي بمهرجان الأقصر وأتمنى تجسيد شخصية أمنحتب والان مع تفاصيل الخبر

أعرب النجم خالد النبوي عن سعادته البالغة بتكريمه خلال الدورة الـ14 من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، وقال خلال المؤتمر الصحفي المقام حاليًا بمعبد الأقصر إنه سعيد للغاية بهذا التكريم ووقوفه أمام معبد وآثار عمرها أكثر من 3000 سنة.

وتابع خلال المؤتمر الصحفي إنه يحب الأقصر بلدنا ويرغب في النظر إليه بشكل مختلف خلال الفترة المقبلة وتطويرها باستمرار، موضحًا: بلدنا الأقصر طيبة وأهلها طيبين، وبحس فيها دايما بالدفء.

وعن الشخصية الفرعونيّة أو التاريخيه التي يريد تقديمها خلال عمل فني أشار شخصية أمنحتب الطبيب والعالم المصري.

وكانت إدارة الدورة الـ 14 من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية كرمت أمس خلال حفل افتتاحها النجم خالد النبوي، تقديرا لمشواره الفني الكبير ودوره البارز في السينما، وحرص نجله نور على تقديم التكريم له.

وقال نور النبوي خلال تقديم والده: "اسمحولي أتكلم عنه كفنان، أنا اتعلمت منه حاجات كتيرة جدا في السينما وازاي اشتغل وأقرأ وازاي أنجح وأتعامل مع النقاد، واكتر حاجة علمهالي خالد لازم تبقى إنسان كبير عشان تبقى ممثل كبير هو عمل دايما اللي حاسه واللي مؤمن بيه رغم الخسائر، وبحب وفخر وامتنان أنا بقدم النجم الكبير خالد النبوي".

مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية يرأسه شرفيا الفنان محمود حميدة، ويقام خلال الفترة من 9 إلي 14 يناير 2025، وتقيمه وتنظمه مؤسسة شباب الفنانين المستقلين منذ عام 2011، بدعم من وزارات الثقافة، السياحة والآثار، هيئة تنشيط السياحة، وزارة الخارجية، وزارة الشباب والرياضة، ومحافظة الأقصر، ونقابة المهن السينمائية.



