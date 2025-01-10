شكرا لقرائتكم خبر عن جولة في حساب رحاب الجمل بعد تصدرها التريند.. صور والان مع تفاصيل الخبر

تصدرت الفنانة رحاب الجمل مؤشرات البحث وذلك بسبب إطلالات رحاب الجمل الأخيرة التي ظهرت بكامل أناقتها وفاقدة للكثير من الوزن، حيث تألقت بأكثر من إطلالة على حسابها بموقع فيس بوك.

وتألقت رحاب الجمل في مسلسل برغم القانون بطولة إيمان العاصى وهانى عادل، محمد القس، وليد فواز، جورى بكر، فرح يوسف، فرح يوسف، عايدة رياض، إيهاب فهمى، محمد محمود عبد العزيز، جيسيكا حسام الدين ياسر عزت، نبيل على ماهر، بتول الحداد، ريهام محيى الدين وعدد آخر من الفنانين وتأليف نجلاء الحدينى وإخراج شادى عبد السلام وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد عبد العزيز.

وقالت النجمة رحاب الجمل بعد عرض المسلسل إنها سعيدة بردود الأفعال على شخصية فاتن في أحداث مسلسل برغم القانون، بطولة أختى وصديقتى النجمة إيمان العاصى، مشيرة إلى أنها تلقت العديد من الرسائل لتهنئتها على الدور وعلى نجاح المسلسل، لافتة إلى أن ايمان العاصى بذلت مجهودًا كبيرًا في العمل حتى يخرج بصورة جيدة للناس، وأن فريق العمل بالكامل كان على قدر المسئولية لينال العمل إعجاب الجمهور.

يدور مسلسل برغم القانون في دراما اجتماعية حول ليلى المحامية التي تعيش في مدينة بورسعيد، وتستيقظ في صباح أحد الأيام لتكتشف اختفاء زوجها دون أي سبب وبعد أن تحاول العثور عليه، تكتشف أنه هرب بعد زواج استمر 10سنوات وقصة حب كبيرة أثمرت عن طفلين "ليلى وهاشم"، ليختفي "أحمد" زوجها دون سابق إنذار، وبمرور الأحداث تتكشف الأسرار حتى تصل "ليلى" إلى السر وراء هروب زوجها وتركه لها ولأولاده رغم حبه الشديد لهم

وشاركت رحاب الجمل فى دراما رمضان الماضى خلال مسلسل بيت الرفاعى من بطولة: أمير كرارة، أحمد رزق، سيد رجب، ميرنا جميل، محمد لطفى، تامر نبيل، صفاء الطوخى، ملك قورة، رحاب الجمل، إيناس كامل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، أحمد عبد الله، مصطفى عباس وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبدالله وعمرو أبو زيد وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجى.





رحاب الجمل



رحاب الجمل



رحاب الجمل



رحاب الجمل



رحاب الجمل