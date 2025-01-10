شكرا لقرائتكم خبر عن احتفالية كبرى بمناسبة 50 عاما على رحيل كوكب الشرق وطرح التذاكر منتصف يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بمناسبة ذكرى مرور 50 عاما على رحيل سيدة الغناء العربي أم كلثوم، تقام احتفالية كبرى بالمتحف المصري الكبير، ويتم الإعلان عن تفاصيلها قريبا، وتطرح التذاكر 15 يناير الجاري.

ويأتي هذا الحفل في إطار الاحتفاء برموز القوي الناعمة المصرية، وعلى رأسهم سيدة الغناء العربي "أم كلثوم" لتقديم أرقى أنواع الفنون التي تساهم في الارتقاء بالذوق العام، والتي تحظى باهتمام الجمهور المتذوق للفن من المصريين والأجانب، وذلك من أجل الترويج للسياحة المصرية، وإبراز صورة مصر الإيجابية أمام العالم.

وسبق أن أقيمت احتفالية "100 سنة أم كلثوم" بالمتحف الكبير للاحتفاء بمرور 100 عام على غناء سيدة الغناء العربي أم كلثوم، ولاقى الحفل نجاحاً باهراً وسط حضور جماهيري واسع، وأقيم الحفل تحت رعاية وزارة الثقافة المصربة وبرعاية كبرى الشركات المصرية الداعمة للفن الراقى ومبادرة إحياء التراث الثقافى والفنى المصرى.