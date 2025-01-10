شكرا لقرائتكم خبر عن من شيرين عبد الوهاب إلى رامى صبرى.. حكاية 20 ديو لتامر حسنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح النجمان تامر حسني ورامي صبرى مؤخرا ديو يجمعهما معاً، ويحمل اسم "فعلا مبيتنسيش"، وذلك عبر موقع يوتيوب، وهذا الديو ليس الأول ولا الأخير بالنسبة للفنان تامر حسنى لأنه منذ الظهور الأول له فى عالم الموسيقى يداوم على مشاركة بعض المطربين فى بعض الأغانى التى تنوعت منها مع نجوم كبار وعالميين ومنها مع نجوم من نفس جيله ومنها مع مواهب شابة دعما لهم فى مشوارهم الفنى، ويستعرض ”الخليج 365” مشواره مع الديوهات خلال ما يقرب من ربع قرن.

بدأ تامر حسنى عالم الدويتوهات عام 2002 حينما أطلق المنتج نصر محروس ألبوم "فري مكس 3" الذى تضمن دويتوهان لتامر وشيرين عبد الوهاب، حيث قدما أغنيتان سويا هما "لو كنت نسيت" و"لو خايفة"، وبعدها أوبريت "أمي ثم أمي" وهو أوبريت غنائي للأم، شارك فيه العديد من النجوم، وأصدره عام 2008 من تأليف الشاعر أيمن بهجت قمر، وألحان حميد الشاعرى، وإخراج عثمان أبو لبن، وشارك فيه رامى عياش وهيثم شاكر وجنات ويارا.

وتوالت دويتوهات تامر مع نجوم آخرين منهم مجموعة من نجوم التسعينيات، منهم الفنان علاء عبد الخالق، الذي حق معه نجاحا كبيرا بأغنية "رسمي نظمي فهمى" عام 2009، وشاركهما الغناء محمد رحيم، كما شارك عددا من المواهب الشابة بتقديم أغانى مثل "أطمن"، مع الفنانة علياء، و"مليش بعدك"، مع الفنان كريم محسن.

وقدم تامر دويتو عالمي مع المطرب شاجى، بعنوان "سمايل" عام 2012، وحقق نجاحا مدويا وقتها، وبعدها بعام واحد قدم دويتو جديد، من خلال أغنيته مع المطرب الأمريكى، كالفن كوردوزار، الشهير بـ"سنووب دوج"، التي حملت اسم "سى السيد"، فيما شارك أيضا مع المطرب آكون بأغنية welcome to the life، والتي قدمها عام 2014، ضمن ألبوم 180 درجة، كما قدم دويتو جديد آخر مع الشاب خالد بعنوان "وأنت معايا" وشاركهما فى الأغنية عبد الفتاح جرينى.

من أغانى تامر أيضا التى قدمها كدويتوهات، أغنية بعنوان Color التى كانت موجهة للمنتخب المصرى في كأس العالم روسيا 2018، وشارك فيها مع المطرب جيسون ديرولو، ثم شارك مع اللبنانية إليسا بأغنية "ورا الشبابيك"، أيضا قدم تامر دويتو غنائى جديد بعنوان "اختراع" بمشاركة النجم محمود العسيلى، وهى من كلمات أحمد حسن، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع وسام عبد المنعم.