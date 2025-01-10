شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى ونانسى عجرم وتامر عاشور.. انتعاشة بألبومات نجوم الغناء فى 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت بداية عام 2025 بداية قوية مع نجوم الغناء بالوطن العربى، بعدما قرر عدد من المطربين إطلاق ألبوماتهم الغنائية الجديدة، استكمالاً للموسم الغنائى الجيد الذى شهده عام 2024، وفى السطور التالية يرصد ”الخليج 365” ألبومات من المقرر طرحها خلال الأيام المقبلة.

ومن بين الألبومات التى من المقرر إطلاقها في أول العام الجديد، ألبوم النجم تامر عاشور التى يحمل اسم "ياه" يوم 15 يناير الجارى على موقع "يوتيوب" وجميع منصات مواقع التواصل الاجتماعي، والذى يضم باقة متنوعة من الأغانى التى يتعاون فيها مع كبار الشعراء والملحنين والموزعين.



تامر عاشور

كما ينتظر النجم تامر حسنى طرح فيلمه "رى ستارت" فى السينما حتى يطرح ألبومه الجديد بالتزامن مع الفيلم، حيث انتهى تامر من تسجيل معظم أغنياته، ومن بين شعراء الألبوم أحمد المالكى، ملحنين رامى جمال، وموزعين أحمد عبد السلام وغيرهما.



تامر حسنى

انتهت المطربة اللبنانية نانسي عجرم من تسجيل معظم أغنيات ألبومها الجديد، ويضم الألبوم مجموعة كبيرة من الشعراء والملحنين والموزعين الكبار والجدد أيضا، ومن صناع أغانى الألبوم الشعراء محمد رفاعي، وأحمد ماضي، وتامر حسين، كما أيضا تواصل نانسي عجرم تشويق الجمهور لألبومها الجديد أيضاً، وقالت مؤخراً إنها انتهت من 80% من الألبوم الجديد، أما عن موعد طرح الألبوم والأغاني الجديدة.



نانسى عجرم

في نفس سياق يستعد المطرب أحمد سعد لطرح ألبوم غنائي جديد بعنوان "حبايبنا"، إذ من المقرر أن يطرح في الأيام المقبلة، والذي من المتوقع أن يشهد من خلاله نجاحا كبيرا مع بداية عام 2025.



أحمد سعد

كما تستعد أيضا المطربة أصالة إلى منافسة الألبومات الجديدة في 2025، من خلال ألبومها الجديد باللهجة المصرية، والذي بدأت تحضيراته من موسم الصيف الماضي، وكشفت أصالة عنه للجمهور في شهر أغسطس الماضي.



اصالة

ومن ضمن أغانى ألبوم أغنية من ألحان محمود خيامى وآخر ما كتب الشاعر الراحل ناصر الجيل، وهندسة صوتية ماهر صلاح، كما تواجدت داخل كواليس التسجيل شمس ناصر الجيل ابنة الشاعر ناصر الجيل وزوج الفنانة أصالة فائق حسن.

كما يستعد المطرب اللبناني ملحم زين، خلال شهر فبراير المقبل، لطرح مينى ألبوم، والذي لم يستقر على اسمه حتى الآن، يضم 6 أغانٍ، وتعاون في توزيع الأغانى جمال ياسين وعمر صباغ.



ملحم زين

ومن أبرز أغانى المينى ألبوم: الأولى تحمل اسم "حلفتلك" من كلمات وألحان مروان خوري، والثانية "كوكبي" من كلمات وألحان إيفان نصوح، والثالثة بعنوان "الحب مقدس" من كلمات وألحان إيفان نصوح، والرابعة بعنوان "ألف مبروك" من كلمات وألحان رامي شلهوب.

أما المطربة اللبنانية نوال الزغبى، انتهت من 5 أغنيات ضمن ألبومها الجديد وما زالت في مرحلة اختيار الأغانى المتبقية فى الألبوم المقرر طرحه خلال الأيام المقبلة، وتتعاون نوال الزغبى فيه مع عدد من الكبار الملحنين والشعراء من بينهم الملحن عزيز الشافعى، ويضم الألبوم عددًا من لهجات اللبنانية والمصرية.



نوال الزغبى

وبعد غياب طويل يعود الفنان حسام حبيب بألبوم جديد يضم 10 أغنيات مختلفة، حيث يستعد لطرح الألبوم خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد أن أعلن حسام عن اقتراب طرح ألبوم جديد له قريبًا من خلال حساباته على السوشيال ميديا وذلك بواسطة فيديو قصير اكتفى فيه بكلمة قريبًا وخلفها صورة له ظهر فيها بلوك جديد مغاير تمامًا لما اعتاد عليه محبوه، وكانت آخر أغاني حسام أغنية "كدابة" التى طرحها فى فبراير من العام الماضى، وكانت الأغنية هي الأولى له بعد غياب دام لـ 8 سنوات كاملة.



حسام حبيب

أما المطرب كريم محسن بدأ بالفعل الأيام الماضية طرح أغنيات ألبومه الجديد تباعًا على أن يتم طرح الألبوم كاملًا، وطرح محسن أغنية "وأنت غايب" من كلمات حسام سعيد وألحان عمرو الشاذلى هى الأولى فى الألبوم، والثانية "لحظات التجلى" من كلمات محمود كلازا وألحان كريم نيازي.