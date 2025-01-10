شكرا لقرائتكم خبر عن 481 مليون دولار إيرادات فيلم Mufasa: The Lion King حول العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم Mufasa: The Lion King إيرادات وصلت إلى 481 مليونًا و609 آلاف دولار فى شباك التذاكر العالمى، منذ طرحه يوم 20 ديسمبر من العام الماضى 2024، العمل من إنتاج شركة ديزنى، ووصلت مدته إلى ساعة و58 دقيقة.

يروى فيلم ديزنى Mufasa: The Lion King الجديد، القصة الأصلية للملك موفاسا، وهو من إخراج بارى جينكينز، بينما يعود كاتب الفيلم جيف ناثانسون لعام 2019 ككاتب سيناريو.

ويدور فيلم Mufasa:The Lion King مع بدء القصة بعيدًا عن الجبال والظلال، على الجانب الآخر من الضوء، حيث يروى رفيقى (جون كانى) فى الفيديو الذى يعرض الأسلوب الواقعى الصورى المستخدم فى فيلم 2019.