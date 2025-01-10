شكرا لقرائتكم خبر عن هايدى موسى تتعاون مع الموزع محمد ياسر فى أغنية "معقول بتموت" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتعاون المطربة هايدى موسى مع الموزع محمد ياسر، في أغنية سينجل جديدة تحمل اسم"معقول بتموت"، من كلمات عليم، وألحان مصطفى الشعيبى، ومن المقرر أن يتم طرحها الأيام المقبلة على يوتيوب.



من ناحية أخرى طرحت العام الماضى هايدي موسى، أغنية "لسه صبية" على طريقة الفيديو كليب، حصريًا على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب، جاءت أغنية "لسه صبية" باللهجة البدوية أو "السيناوية"، عمل غنائي فلكلوري بقالب موسيقي عصري، حيث جاء اللحن متجددًا من حيث الجمل الموسيقية والنقلات، إضافة إلى التوزيع الموسيقي الحديث وهي بتوقيع المخرجة بتول عرفة.

صُورت أغنية "لسه صبية" تحت إدارة المخرجة المصرية بتول عرفة في صحراء سيناء تحت درجة حرارة مرتفعة اضافة الى اظهار بعض المشاهد من الفيوم حيث كانت الأجواء والمشاهد مختلفة وجديدة، وظهرت هايدي موسى بإطلالة جديدة ومختلفة عن كليباتها السابقة، حيث ظهرت بإطلالة بدوية تناسبت مع أجواء الأغنية وتأتي الأغنية استكمالا للمشروع الذي تعاقدت فيه المخرجة المصرية بتول عرفة مع المنتج فهد الزاهد، لتقديم عدد من الكليبات الغنائية في محافظات مصر، تظهر جمال وتنوع وثراء طبيعة محافظات مصر المختلفة، وهو مشروع بتول عرفة الذي بدأت فيه بالفعل من خلال كليب مصطفي قمر "صناعة مصرية" والتي صورته في الإسكندرية.

وأعربت هايدي موسى عن سعادتها بطرح أغنية "لسه صبيه"، مشددةً على أنها من أكثر الأغنيات المختلفة التي قدمتها حيث قدمت اللهجة البدوية لأول مرة، كاشفةً عن أنها كانت ترغب بتقديم هذا اللون الغنائي منذ فترة طويلة حيث أن الموسيقى مختلفة جداً والجمهور يسمعها بهذا الستايل الغنائي لأول مرة.