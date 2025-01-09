شكرا لقرائتكم خبر عن المراكب الذهبية تبحر بنجوم الدورة الـ14 لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

بدأت المراسم النهارية لحفل افتتاح الدورة الـ14 لـ مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، حيث تحركت المراكب الذهبية التى تحمل نجوم وضيوف المهرجان عبر النيل إلى معبد الأقصر.

واستقل المراكب العديد من النجوم منهم محمود حميدة الرئيس الشرفي للمهرجان، وعزة الحسينى، مدير المهرجان السيناريست والكاتب أحمد مراد، و داليا مصطفى المخرج مجدي أحمد علي، نورهان منصور، نبيل عيسى، و أحمد مجدى، النجم التونسي أحمد الحفيان، والنجمة الغينية أكوسيا بوسيا، الملحن هيثم الخميسي، الناقد السنغالي نجيب سانية.

تشهد الدورة الـ14 من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، تكريم كل من النجم خالد النبوى والمخرج مجدى أحمد على، والمخرج موسي ابسا من السنغال، والممثلة والمخرجة اكوسوا بوسيا من غانا، والفنان أحمد الحفيان من تونس.

وتقرر إهداء الدورة الـ14 لروح كل من المؤلف عاطف بشاى، والمخرج المغربى الطيب الصديقى، والمخرج الموريتانى ميدو هوندو، والمخرجة السنغالية صافى فاى.

مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية يرأسه شرفيا الفنان محمود حميدة، ويقام خلال الفترة من 9 إلى 14 يناير 2025، وتقيمه وتنظمه مؤسسة شباب الفنانين المستقلين منذ عام 2011، بدعم من وزارات الثقافة، السياحة والآثار، هيئة تنشيط السياحة، وزارة الخارجية، وزارة الشباب والرياضة، ومحافظة الأقصر، ونقابة المهن السينمائية.

حفل افتتاح مهرجان الأقصر