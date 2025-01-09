شكرا لقرائتكم خبر عن الدشاش يقترب من 21 مليون جنيه فى شباك التذاكر خلال 8 أيام عرض والان مع تفاصيل الخبر

حصد فيلم الدشاش للنجم محمد سعد إيرادات بلغت 2 مليون و400 ألف جنيه فى شباك تذاكر أمس الأربعاء، لتصل حصيلة إيرادات الفيلم إلى 20 مليوناً و800 ألف جنيه، وذلك خلال 8 أيام عرض، حيث انطلق الفيلم فى دور العرض يوم 1 يناير الجارى.

فيلم الدشاش بطولة محمد سعد، زينة، باسم سمرة، نسرين طافش، نسرين أمين، مصطفي أبو سريع، محمد جمعه، وليد فواز، رشوان توفيق، محمد يوسف أوزو، عفاف مصطفى وعدد آخر من الفنانين، والفيلم من تأليف جوزيف فوزى وإخراج سامح عبد العزيز وتدور أحداثه فى إطار تشويقى أكشن لا يخلو من اللمحات الكوميدية.

محمد سعد يجدد تعاونه فى "الدشاش" مع المخرج سامح عبد العزيز، بعدما قدما سوياً فيلم "تتح" الذي تم عرضه في عام 2013، وشارك في بطولته دوللي شاهين، سيد رجب، مروى، هياتم، وعمر مصطفى متولي، ومسلسل "فيفا أطاطا" الذي تم عرضه في رمضان من عام 2014، وشارك في بطولته إيمي سمير غانم وسامي العدل وأحمد فتحي، إضافة إلى برنامج "وش السعد" الذي عرض في عام 2016.

فيلم الدشاش يعيد محمد سعد إلى السينما بعد غياب 5 سنوات، وتحديداً منذ تقديمه فيلم محمد حسين الذي تم عرضه عام 2019 وشارك في بطولته مي سليم، سمير صبري، فريال يوسف، ويزو، نبيل عيسى، بيومي فؤاد، حسن عبد الفتاح، محمد ثروت، محمد شاهين، أحمد صيام، حمدي الوزير، مصطفى حشيش، الشحات مبروك، ميسرة، حمادة صميدة، فاطمة كشرى، والفيلم من تأليف شريف عادل وإخراج محمد على.