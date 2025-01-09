شكرا لقرائتكم خبر عن تشييع جثمان الإعلامية ليلى رستم من مسجد مصطفى محمود (صور) والان مع تفاصيل الخبر

شيعت منذ قليل جنازة الإعلامية الكبيرة ليلى رستم من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، حيث رحلت عن عالمنا صباح اليوم الخميس عن عمر يناهز 87 عاماً، وشارك في تشييع الجثمان الدكتور أحمد نظيف رئيس وزراء مصر سابقا، والمنتج طارق الجنايني وميريت الحريري والإعلامية سهير جودة وإيمان الكرداني ابنة الراحلة.

ليلى رستم تعد واحدة من أبرز مذيعات التليفزيون المصرى، وعمها الفنان زكي رستم الذى منعها من التمثيل بعدما شاهدها تمثل فى مسرحية بالجامعة الأمريكية أثناء دراستها، ورشحت للعمل بالتليفزيون قبل بدء بثه الرسمى عام 1960.

بدأت ليلى رستم مشوارها المهني في الإذاعة كمذيعة ربط في البرنامج الأوروبي وفي 1960 انتقلت للعمل في التليفزيون المصري "ماسبيرو" بعد افتتاحه وأصبحت من الجيل الأول للمذيعات في التليفزيون المصري مع سلوى حجازي، وأماني ناشد، وتماضر توفيق، وظلت سبع سنوات قارئة للنشرة الفرنسية.

استضافت ليلي رستم خلال 150 حلقة من برنامجها "نجمك المفضل" كبار الممثلين والأدباء والشعراء أمثال محمد عبد الوهاب وفاتن حمامة وطه حسين ويوسف السباعى وإحسان عبد القدوس وعمر الشريف ومصطفى أمين وعلى أمين.

لها شقيق طيار يدعى نبيل رستم توفى عام 1963 فى حادث سقوط الطائرة التى كان يعمل عليها أثناء طيرانها فوق مومباى، فى المحيط الهندى وموت جميع ركابها.

تزوجت ليلي رستم من رجل الأعمال حاتم الكردانى الذى هاجر لبيروت بعد قرار التأميم وتركت التليفزيون وسافرت معه، عادت لمصر عام 1980 وقدمت برنامج "قمم" واستضافت فيه رموز المجتمع المصرى، من بينهم الدكتور مصطفى محمود، ويوسف بك وهبى.



الدكتور احمد نظيف رئيس وزراء مصر سابقا



إيمان الكرداني ابنة الراحلة ليلى رستم



إيمان الكرداني ابنة الراحلة ليلى رستم



إيمان الكرداني ابنة الراحلة ليلى رستم



تشييع جثمان ليلي رستم



جانب من الجنازة



جنازة الراحلة ليلي رستم



جنازة الراحلة ليلي رستم



جنازة الراحلة ليلي رستم



جنازة الراحلة ليلي رستم



جنازة الراحلة ليلي رستم



جنازة الراحلة ليلي رستم



جنازة الراحلة ليلي رستم



سهير جودة



ميريت الحريري



