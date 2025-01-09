شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق فيلم "لأول مرة" فى دور العرض 29 يناير الجارى والان مع تفاصيل الخبر

طرح القائمون على فيلم لأول مرة بطولة تارا عماد وعمر الشناوى البوستر الدعائى للفيلم الذى تحدد انطلاقه في دور العرض يوم الأربعاء الموافق 29 يناير الجارى، وذلك بعد عرضه الأول في الدورة الـ 14 من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقة التي تنطلق اليوم الخميس 9 يناير.



بوستر فيلم لاول مرة

فيلم "لأول مرة" من بطولة تارا عماد، عمر الشناوى، نبيل عيسى، رانيا منصور، عايدة رياض، فيدرا، ومن تأليف محمد عبد القادر، وإخراج جون إكرام ، وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي رومانسي حول العديد من القضايا الإنسانية، حيث يتناول قصة زوجين وبعد مرور 5 سنوات على زواجهما يكتشفان بعض الحقائق عن حياتهما لأول مرة، ويستعرض الفيلم العلاقات الإنسانية ومدى تأثيرها على الحياة الزوجية

يذكر أن عمر الشناوى يعيش حالة من النشاط الفني خلال الفترة الأخيرة، شارك مؤخراً فى بطولة مسلسل "الوصفة السحرية" بطولة شيري عادل، إسلام جمال، هيدي كرم، بسمة داود، لقاء سويدان، رانيا منصور، كارولين عزمي، محمد أبو داود، هالة فاخر، سلوى عثمان، سلوى محمد علي، وعماد رشاد، والعمل تأليف ورشة مصنع الحكايات لمؤسسها هاني سرحان، وإشراف على الكتابة دعاء عبد الوهاب، وفكرة: مي سعيد، وسيناريو وحوار منة فوزى وإيرين يوسف ومي سعيد، وإخراج خيرى سالم.

كما ظهر فى رمضان الماضى خلال مسلسل "الحشاشين" بطولة كريم عبد العزيز ، فتحى عبد الوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، محمد رضوان، سامى الشيخ، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، بسنت أبو باشا وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.

أما تارا عماد فتعمل حالياً على تصوير دورها فى فيلم "دوريش" مع عمرو يوسف والمقرر عرضه قريباً، والفيلم تأليف وسام صبرى وإخراج وليد الحلفاوى ويشارك فى بطولته إلى جانب عمرو يوسف كلاً من: مصطفى غريب، ومحمد شاهين، وخالد كمال وعدد آخر من الفنانين، وتدور الأحداث حول مغامرات محتال ذو شخصية جذابة يعيش حياة مليئة بالتحديات والمخاطر.