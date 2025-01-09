شكرا لقرائتكم خبر عن وصول جثمان الراحلة ليلى رستم لمسجد مصطفى محمود لصلاة الجنازة والان مع تفاصيل الخبر

وصل منذ قليل جثمان الإعلامية الكبيرة الراحلة ليلى رستم في نعش أبيض، لمسجد مصطفى محمود بالمهندسين، وذلك تمهيدا لتشييع جنازتها، حيث رحلت عن عالمنا صباح اليوم الخميس عن عمر يناهز 87 عاماً.

ليلى رستم تعد واحدة من أبرز مذيعات التليفزيون المصرى، وعمها الفنان زكي رستم الذى منعها من التمثيل بعدما شاهدها تمثل فى مسرحية بالجامعة الأمريكية أثناء دراستها، ورشحت للعمل بالتليفزيون قبل بدء بثه الرسمى عام 1960.

بدأت ليلى رستم مشوارها المهني في الإذاعة كمذيعة ربط في البرنامج الأوروبي وفي 1960 انتقلت للعمل في التليفزيون المصري "ماسبيرو" بعد افتتاحه وأصبحت من الجيل الأول للمذيعات في التليفزيون المصري مع سلوى حجازي، وأماني ناشد، وتماضر توفيق، وظلت سبع سنوات قارئة للنشرة الفرنسية.

استضافت ليلي رستم خلال 150 حلقة من برنامجها "نجمك المفضل" كبار الممثلين والأدباء والشعراء أمثال محمد عبد الوهاب وفاتن حمامة وطه حسين ويوسف السباعى وإحسان عبد القدوس وعمر الشريف ومصطفى أمين وعلى أمين.

تزوجت ليلي رستم من رجل الأعمال حاتم الكردانى الذى هاجر لبيروت بعد قرار التأميم وتركت التليفزيون وسافرت معه، عادت لمصر عام 1980 وقدمت برنامج "قمم" واستضافت فيه رموز المجتمع المصرى، من بينهم الدكتور مصطفى محمود، ويوسف بك وهبى.



وصول جثمان ليلى رستم لمسجد مصطفى محمود



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