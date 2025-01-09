وزير الثقافة المصري يزور محمد منير في منزله لهذا السبب

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 9 يناير 2025 04:20 مساءً - وجّه الفنان محمد منير رسالة شكر لوزير الثقافة المصري أحمد فؤاد هنو على زيارته له في منزله من أجل تسليمه تكريمه من احتفالية يوم الثقافة المصرية التي أقيمت اليوم الأربعاء بدار الأوبرا المصرية، وذلك بعدما اعتذر محمد منير عن حضوره الحفل.

لقاء محمد منير ووزير الثقافة

نشر محمد منير صورة جمعته بالوزير عبر حسابه الرسمي على إنستغرام كتب عليها التعليق التالي "تشرفت اليوم بزيارة الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير ثقافة مصر في منزلي، كم أنا فخور بهذه الزيارة التي حملت بكل تفاصيلها المحبه والتقدير الكبيرين، وأعلن بكل فخر واعتزاز سعادتي الكبيرة بالجائزة في يوم الثقافة اليوم أشعر اني حصلت على كل الجوائز من بلدي فكنت دائما صناعة مصرية، ادام الله مصر".

الجدير بالذكر أن احتفالية يوم الثقافة المصرية تضمنت تكريم أسماء عدد من الرموز الفنية والثقافية الراحلة خلال 2024، والتي أثرت الساحة المصرية بأعمالها الخالدة، ومن بين الأسماء المكرمة: "الفنان الكبير حسن يوسف، الفنان مصطفى فهمي، الكاتب والمخرج بشير الديك، الفنان أحمد عدوية، الفنان نبيل الحلفاوي، الشاعر محمد إبراهيم أبو سنة، الفنان القدير صلاح السعدني، والفنان التشكيلي حلمي التوني".

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كما شهدت الاحتفالية تكريم أكثر من 70 شخصية بارزة ممن أثروا الحياة الثقافية المصرية خلال عام 2024، إلى جانب تكريم أسماء رموز رحلت خلال العام، وشملت المجالات التى تمثلها لجان المجلس: الفنون التشكيلية، العمارة، الموسيقى، المسرح، السينما، الشعر، الرواية، الدراسات الأدبية، الترجمة، ثقافة الطفل، وكذلك مجالات التاريخ، الجغرافيا، الآثار، علم النفس، التربية، علم الاجتماع، الفلسفة، القانون، الملكية الفكرية، الكتاب والنشر، الإعلام، الثقافة الرقمية، وثقافة الشباب.

تعاون محمد منير ومحمد رمضان

الجدير بالذكر أن الكينج محمد منير يستعد للتعاون مع الفنان محمد رمضان في أغنية جديدة، من المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة عبر جميع المنصات الموسيقية، حيث روج رمضان للأغنية بصورة تجمعه بمحمد منير عبر حسابه بموقع "إنستغرام"، وعلق: "الكينج والأسطورة.. قريباً كلمات أمير طعيمة وألحان محمد رحيم".

يمكنك متابعة منة عدلي القيعي تكشف تفاصيل أغنيتها الجديدة لـ محمد منير

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