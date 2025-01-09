مشاهير هوليوود فقدوا منازلهم في حرائق كاليفورنيا.. من بينهم باريس هيلتون

نجوم عالميون تضرروا من حرائق الغابات

باريس هيلتون فقدت منزل عائلتها

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منزل آدم برودي ولايتون ميستر: دُمر تمامًا

ريكي لايك خسرت منزل أحلامها

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كاميرون ماثيسون لم يسلم من الحريق

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المزيد من مشاهير هوليوود دُمرت منازلهم

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 9 يناير 2025 04:20 مساءً - أكثر من 80 ألف نازح، اضطروا للفرار من مساكنهم التي يعيشون فيها منذ عقود إلى أماكن أخرى هربًا من حرائق الغابات التي ضربت كاليفورنيا، ولم يسلم مشاهير هوليوود من هذه الكارثة الإنسانية، بعضهم احترق منازله، وآخرون نزحوا في اللحظات الأخيرة، وكان من بينهم باريس هيلتون، ولايتون ميستر، وآدم برودي، وريكي ليك، وكاميرون ماثيسون، وغيرهم. وأعلن بعضهم أن منازلهم قد دمرت.نشرت باريس هيلتون مقطع فيديو على إنستغرام، ضمّ لقطات أظهرت البقايا المتفحمة لمنزلها في ماليبو على شاطئ البحر، وتذكرت بأسى بعض اللحظات السعيدة التي عاشتها هي وعائلتها هناك.وعلقت: "الجلوس مع عائلتي ومشاهدة الأخبار ورؤية منزلنا في ماليبو يحترق مباشرة هو شيء لا أتمنى لأحد أن يجربه على الإطلاق، كان هذا المنزل هو المكان الذي بنينا فيه الكثير من الذكريات الثمينة إنه المكان الذي خطا فيه فينيكس خطواته الأولى، وحلمنا ببناء ذكريات فيه مع لندن. على الرغم من أن الخسارة ساحقة، إلا أنني أتمسك بالامتنان أن عائلتي في أمان وقلبي وصلواتي تتوجه إلى كل عائلة متأثرة بهذه الحرائق".خسر الممثل الأمريكي، وزوجته المغنية والممثلة لايتون ميستر، اللذان تزوجا منذ 10 سنوات، منزلهما الذي كانا يعيشان فيه مع طفليهما، وقد دُمر تمامًا.وجاءت الممثلة الأمريكية، البالغة من العمر 56 عامًا، من بين أولئك الذين حزنوا على فقدان منازلهم.ونشرت عبر حسابها على انستغرام مجموعة من الصور لمنزلها قبل الحريق، وعلقت قائلة: "لقد ذهب كل شيء. لا أستطيع أن أصدق أنني أكتب هذه الكلمات. خسرت منزل أحلامي".وتابعت كلماتها التي ظهر فيها حزنها العميق: "هذا الوصف "بيت الأحلام" لا يكفي. لقد كان جنتنا على الأرض. المكان الذي خططنا فيه أن نكبر معًا أنا وزوجي. لقد كنت أشارك مناظر غروب الشمس يوميًا تقريبًا معكم جميعًا".وأضافت ريكي: "هذه الخسارة لا تقدر بثمن. إنه المكان الذي تزوجنا فيه منذ 3 سنوات. أشعر بالحزن أنا وكل من عانوا خلال هذا الحدث المروع. أصلي من أجل جميع جيراني وأصدقائي ومجتمعي والحيوانات ورجال الإطفاء".كما شارك الممثل الكندي كاميرون ماثيسون، مقطع فيديو لبقايا منزله في مقطع فيديو مفجع تم نشره على انستغرام، وعلق: "نحن آمنون ولكن هذا هو ما تبقى من منزلنا الجميل. منزلنا الذي نشأ فيه أطفالنا وأردنا أن نربي فيه أحفادنا يومًا ما".وأضاف: "شكرًا لجميع الذين تواصلوا معنا، لا أستطيع الرد على كل جميع المكالمات. أرسل الكثير من الصلوات لكل المتضررين من هذه الحرائق".وفي مدينة ماليبو المجاورة، والتي تأثرت أيضًا بالحرائق في ديسمبر، يُقال إن نجومًا مثل بيونسيه وجاي زي وكيم كارداشيان وليدي جاجا وبيلي إيليش من بين السكان المشاهير.إليكِ هذا الخبر الترشيحات الكاملة لجوائز نقابة ممثلي الشاشة SAGفي بيان مشترك، أكد الممثل الأمريكي بيلي كريستال وزوجته جانيس، أن منزلهما الذي عاشا فيه لمدة 46 عامًا دُمر أيضًا في الحريق. وقال الزوجان: "لا يمكن للكلمات أن تصف حجم الدمار الذي نشهده ونعيشه".وأضافا: "لقد عشنا في منزلنا منذ عام 1979. لقد ربينا أطفالنا وأحفادنا هنا. كان كل شبر من منزلنا مليئًا بالحب. ذكريات جميلة لا يمكن نسيانها".يأتي ذلك في الوقت الذي أكدت فيه الممثلة الحائزة على جائزة الأوسكار جيمي لي كورتيس، أن منزلها آمن لكن أعلنت بأسى أن "حيّنا الحبيب اختفى" حيث شاركت مقاطع فيديو للحريق على حسابها على إنستغرام.وقال الكاتب والممثل ستيف جوتنبرج لشبكة سكاي نيوز، إنه شهد نوبات ذعر ويأس أثناء محاولته مساعدة السكان وقت اقتراب النيران: "كانت هناك أمهات يحاولن العثور على أطفالهن، كانت هناك نوبات ذعر. كان الأمر مروعًا. وعندها اشتعلت النيران".وفي الوقت نفسه، قالت كاتبة الأغاني الحائزة على جائزة الأوسكار ديان وارن إنها فقدت أيضًا جراء الحرائق منزلها الذي عاشت فيه لمدة 30 عامًا، مضيفة أن حيواناتها نجت. كما أكد نجما مسلسل The Hills سبنسر برات وهايدي مونتاج أنهما فقدا منزلهما في الحرائق.كما اضطرت الممثلة ميندي مور مغادرة منزلها بسبب الحرائق، وقالت عبر خاصية قصص على إنستغرام إنها فرت من الحريق مع أطفالها وقططها وكلابها، وقد اندلع حريق هائل بالقرب من منزلها، وقالت: "أصلي للجميع في مدينتنا الجميلة. أشعر بالحزن الشديد بسبب الدمار والخسارة. لا أعرف ما إذا كان منزلنا قد نجا أم لا".ويذكر أن كلاً من توم هانكس وريتا ويلسون ومات ديمون وستيفن سبيلبرغ وهيلاري سوانك وسالي فيلد لديهم منازل قريبة من المناطق التي تشتعل فيها الحرائق، ولكن لم يتم الإعلان بعد عن حالتها.قد ترغبين في معرفة تأجيل ترشيحات الأوسكار وتمديد التصويت بسبب حرائق لوس أنجلوسلمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».