محمد رجب محاطاً بالجماهير.. فما القصة؟ 

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تفاصيل شخصية محمد رجب في مسلسل الحلانجي

محمد رجب يعود للسينما بعد غياب 6 سنوات

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 9 يناير 2025 04:20 مساءً - تفاجأ الفنانبالتفاف عدد كبير من جمهوره ومحبيه من حوله أثناء تصوير أحد مشاهد مسلسله الجديد "" بمنطقة وسط البلد بالقاهرة.ووثق "رجب" هذه اللحظة السعيدة بمقطع فيديو نشره عبر صفحته على " انستغرام" وفي خلفيته أغنية أحمد سعد "اليوم الحلو"، وعلق بالقول " عايز أشكر اخواتي وحبايبي جمهوري الجميل اللي بحبه.. أثناء تصوير مسلسل الحلانجي في وسط البلد وإن شاء الله المسلسل يعجبكم وينول رضاكم. استنونا في رمضان 2025".ويعيد مسلسل "الحلانجي" النجم محمد رجب للمنافسة الدرامية الرمضانية، وذلك بعد غياب استمر لمدة 5 أعوام تقريبًا، منذ مسلسل "علامة استفهام" إنتاج عام 2019.ويطل "رجب " على جمهوره بشخصية لايت، حيث يجسد دور "طه" الذي يراوغ المحيطين به بهدف إنجاز مصالحه وأهدافه. وتدور أحداث مسلسل "الحلانجي" في إطار اجتماعي تشويقي، وهي النوعية التي ابتعد عنها محمد رجب في السنوات الأخيرة.ويشارك في بطولة المسلسل بجانب محمد رجب، كلّ من أيتن عامر ودانا الحلبي، والعمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج معتز حسام، وإنتاج ممدوح شاهين.يمكنكم قراءة ... محمد رجب يوجه رسالة لمخرج مسلسل الحلانجي: فخور بالعمل معكوكان الفنان محمد رجب أعلن في نوفمبر الفائت عن عودته للمشاركة في الأعمال السينمائية من جديد من خلال عمل يحمل اسم "كوكتيل"، وهو من تأليف محمد سيد مبروك، وإنتاج أحمد السبكي، وتأتي عودة "رجب" للسينما بعد غياب دام قرابة الـ6 سنوات، وذلك بعد آخر فيلم وهو "بيكا" الذي عرض عام 2018لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».