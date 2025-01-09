شكرا لقرائتكم خبر عن ممنوع عنه الزيارة.. وعكة صحية للفنان صالح العويل ونجله يطلب الدعاء والان مع تفاصيل الخبر

قال هشام صالح العويل لـ الخليج 365 إن والده ممنوع عنه الزيارة بسبب حالته الصحية التي تسببت في دخوله للعناية المركزة، مشيرا إلى أن والده تلقى اتصالا هاتفيا من الفنان محمد رمضان للاطمئنان على حالته الصحية قبل دخوله لغرفة العناية المركزة حيث يعاني من قصور في القلب وانسداد في الشريان التاجي، وطالب هشام صالح العويل الجمهور الدعاء لوالده.



صالح العويل



صالح العويل

وكان صالح العويل قد تعرض لجلطة بالمخ ولكنه خرج منها بخير والتحق للعمل في مسلسل جودر 2 المقرر عرضه في رمضان 2025، وظهر فى الكواليس صالح العويل بصحبة النجم ياسر جلال بطل العمل، خلال تنفيذ مشهد سويًا، وذلك بعدما تطورت الحالة الصحية للفنان صالح العويل للأفضل وخرج من المستشفى بعد فترة من الاستمرار بها، وكان يحرص على زيارته فيها الفنان ياسر جلال إذ ظهر أكثر من مرة وهو يتردد على زيارته.



من ناحية أخرى سبق وكشف الفنان صالح العويل عن كواليس آخر أعماله فى مسلسل جبل الحلال مع الراحل الفنان محمود عبد العزيز قائلا فى حواره مع تليفزيون الخليج 365، قائلا: "تشرفت بالعمل مع الساحر محمود عبد العزيز الذى جمعنى معه مشاهد ضمن أحداث العمل، وكذلك المخرج الرائع عادل أديب