شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عدوية بعد تكريم والده من الثقافة: شعرت بتقدير وتأثرت بحب الناس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الفنان محمد عدوية عن سعادته بتكريم اسم النجم الراحل أحمد عدوية قائلاً فى تصريحات صحفية: بشكر وزارة الثقافة المصرية والدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة على هذا التكريم مؤكداً: "شعرت بتقدير والدى وتأثرت بحب الناس لوالدى الفنان الراحل أحمد عدوية".

وكان الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة كرم اسم الفنان الشعبي الراحل أحمد عدوية نجم الأغنية الشعبية في مصر، وذلك خلال فعاليات احتفالية الثقافة المصرية التي أقيمت أمس الأربعاء بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، وبذلك يكون التكريم الأول للفنان الراحل من قبل الدولة المصرية سواء خلال حياته أو بعد رحيله يوم الاثنين 30 ديسمبر 2024 الماضي.

وتسلم الجائزة نجله الفنان محمد عدوية الذي ظهر لأول مرة بعد عزاء والده، وتقدم الفنان محمد عدوية بالشكر إلى رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور أحمد هنو وزير الثقافة المصرية، ودار الأوبرا، وجميع القائمين على احتفالية يوم الثقافة المصرية.

وجاء من بين حضور هذا الحفل كل من الفنان حسين فهمي، رئيس الأوبرا د. لمياء زايد، الإعلامية منى الشاذلي، تامر عبدالمنعم، وليد الحلفاوي نجل الراحل نبيل الحلفاوي، عمر حسن يوسف نجل الراحل حسن يوسف، دينا مصطفى فهمي، المطرب مصطفى كامل.

وتضمنت الاحتفالية تكريم أسماء عدد من الرموز الفنية والثقافية الراحلة خلال 2024، من بينهم أسم الفنان حسن يوسف، الفنان مصطفى فهمي، الكاتب والمخرج بشير الديك، الفنان أحمد عدوية، الفنان نبيل الحلفاوي، الشاعر محمد إبراهيم أبوسنة، الفنان القدير صلاح السعدني، والفنان التشكيلي حلمي التوني.



وزير الثقافة يسلم تكريم احمد عدوية لنجله محمد



محمد عدوية يتسلم تكريم والده من وزير الثقافة



محمد عدوية يتسلم تكريم والده



محمد عدوية ووزير الثقافة