شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان صالح العويل بالعناية المركزة.. قصور بالقلب وانسداد في الشريان التاجى والان مع تفاصيل الخبر

كشف هشام صالح العويل ابن الفنان صالح العويل عن دخول والده للعناية المركزة من جديد، حيث قال هشام إن والده مصاب بقصور في القلب وانسداد في الشريان التاجي، وأنه يتلقى العلاج في المستشفى حاليا.

وكان صالح العويل قد تعرض لجلطة بالمخ ولكنه خرج منه بخير والتحق للعمل في مسلسل جودر 2 المقرر عرضه في رمضان 2025، وظهر فى الكواليس صالح العويل بصحبة النجم ياسر جلال بطل العمل، خلال تنفيذ مشهد سويًا، وذلك بعدما تطورت الحالة الصحية للفنان صالح العويل للأفضل وخرج من المستشفى بعد فترة من الاستمرار بها، وكان يحرص على زيارته فيها الفنان ياسر جلال إذ ظهر أكثر من مرة وهو يتردد على زيارته.



من ناحية أخرى سبق وكشف الفنان صالح العويل عن كواليس آخر أعماله فى مسلسل جبل الحلال مع الراحل الفنان محمود عبد العزيز قائلا فى حواره مع تليفزيون الخليج 365، قائلا: "تشرفت بالعمل مع الساحر محمود عبد العزيز الذى جمعنى معه مشاهد ضمن أحداث العمل، وكذلك المخرج الرائع عادل أديب، وعلى الرغم من أن يوم تصوير المشاهد حدث معى بعض الأمور من عطلة سيارتى والتأخير عن التصوير إلا أن صناع العمل تقبلوا ذلك ولم يتضايقوا".



صالح العويل