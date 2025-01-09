شكرا لقرائتكم خبر عن نيكول كيدمان تشرب اللبن على المسرح أثناء استلامها جائزة عن فيلم Babygirl والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرمت النجمة العالمية نيكول كيدمان شخصيتها من فيلم Babygirl، أثناء قبولها لجائزة أفضل ممثلة في حفل توزيع جوائز National Board of Review Gala في مدينة نيويورك.

حيث أعادت كيدمان مشهدًا من فيلم الإثارة Babygirl في خطاب قبولها، وقالت قالت وهي ترفع كوب من اللبن عالياً فوق رأسها على المنصة: "سأرفع كوبًا من الحليب لجميع الفتيات الصغيرات في الغرفة".

ثم قالت كيدمان وهي تبتسم: " Babygirl"، قبل أن ترسل قبلة للجميع وهي تغادر المسرح.

كانت لحظة شرب الحليب التي رافقت كيدمان في الفيلم إشارة إلى مشهد في فيلم Babygirl عندما تقبل شخصية رومي، المديرة التنفيذية والزوجة والأم "المثالية"، كوبًا كبيرًا من الحليب من صامويل (الذي يلعب دوره هاريس ديكنسون)، المتدرب الذي بدأت علاقتها به في علاقة غرامية، بينما كانت تجلس في أحد البارات مع الأصدقاء وزملاء العمل.



مشهد من فيلم Babygirl



نيكول كيدمان تشرب اللبن