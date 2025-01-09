فن ومشاهير

نيكول كيدمان تشرب اللبن على المسرح أثناء استلامها جائزة عن فيلم Babygirl

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القاهرة - سامية سيد - كرمت النجمة العالمية نيكول كيدمان شخصيتها من فيلم Babygirl، أثناء قبولها لجائزة أفضل ممثلة في حفل توزيع جوائز National Board of Review Gala في مدينة نيويورك.

حيث أعادت كيدمان  مشهدًا من فيلم الإثارة Babygirl في خطاب قبولها، وقالت قالت وهي ترفع كوب من اللبن عالياً فوق رأسها على المنصة: "سأرفع كوبًا من الحليب لجميع الفتيات الصغيرات في الغرفة".

ثم قالت كيدمان وهي تبتسم: " Babygirl"، قبل أن ترسل قبلة للجميع وهي تغادر المسرح.

كانت لحظة شرب الحليب التي رافقت كيدمان في الفيلم إشارة إلى مشهد في فيلم Babygirl عندما تقبل شخصية رومي، المديرة التنفيذية والزوجة والأم "المثالية"، كوبًا كبيرًا من الحليب من صامويل (الذي يلعب دوره هاريس ديكنسون)، المتدرب الذي بدأت علاقتها به في علاقة غرامية، بينما كانت تجلس في أحد البارات مع الأصدقاء وزملاء العمل.

مشهد من فيلم Babygirl
مشهد من فيلم Babygirl

 

نيكول كيدمان تشرب اللبن
نيكول كيدمان تشرب اللبن

 

نيكول كيدمان
نيكول كيدمان

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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