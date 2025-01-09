محمود حميدة صاحب دار أيتام في رمضان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يستعد الفنان محمود حميدة للعودة إلى شاشة رمضان 2025 عبر مشاركته في مسلسل “ولاد الشمس”، الذي بدأ تصويره قبل أسبوعين، استعدادًا لعرضه خلال الموسم الرمضاني المقبل. المسلسل من بطولة أحمد مالك وطه دسوقي، ويجسد حميدة خلال أحداثه شخصية صاحب دار أيتام نشأ بداخله بطلا العمل.

قصة مسلسل “ولاد الشمس” وأبطاله

ينتمي المسلسل إلى نوعية أعمال الـ 15 حلقة، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي حول قصة الشابين “ولعة” (أحمد مالك) و”مفتاح” (طه دسوقي)، وهما صديقان نشآ معًا في دار الأيتام، ويستعرض العمل رحلتهما في الحياة التي قادتهما إلى الدخول في عالم الجريمة والصراع مع صاحب دار الأيتام الذي لعب دورًا محوريًا في حياتهما.

المسلسل من تأليف مهاب طارق وإخراج شادي عبد السلام، ويُنتظر أن يكون ضمن أبرز مسلسلات رمضان 2025.

محمود حميدة يشارك في مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

على صعيد آخر، يتواجد الفنان محمود حميدة في مدينة الأقصر بصعيد مصر، لحضور فعاليات الدورة الـ 14 من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، والتي تنطلق اليوم الخميس 9 يناير.

حميدة يشارك في المهرجان بصفته الرئيس الشرفي، كما يشهد المهرجان تكريم عدد من صناع ونجوم السينما، منهم خالد النبوي، والمخرج مجدي أحمد علي، والمخرج موسى إبسا من السنغال، والممثلة والمخرجة أكوسوا بوسيا من غانا، والفنان أحمد الحفيان من تونس.

آخر أعمال محمود حميدة الدرامية

يذكر أن آخر ظهور درامي لمحمود حميدة كان من خلال مسلسل “موعد مع الماضي”، الذي عُرض نهاية العام الماضي، وشارك في بطولته إلى جانب آسر ياسين، شيرين رضا، ركين سعد، شريف سلامة، صبا مبارك، محمد علاء، محمد ثروت، وتامر نبيل.

المسلسل من تأليف محمد المصري وإخراج السدير مسعود، ومستوحى من المسلسل المكسيكي Who Killed Sara الذي عُرض على ثلاثة أجزاء بين 2021 و2022.

فيلم “فرقة الموت” في 2025

سينمائيًا، ينتظر محمود حميدة طرح فيلمه الجديد “فرقة الموت” خلال هذا العام، حيث يشارك في بطولته مع أحمد عز، منة شلبي، آسر ياسين، بيومي فؤاد، رشدي الشامي، فريدة سيف النصر، سماح أنور، عصام عمر، وخالد كمال.

الفيلم من تأليف صلاح الجهيني وإخراج أحمد علاء الديب، ومن المتوقع أن يشهد مشاركة عدد من ضيوف الشرف، منهم أمينة خليل.