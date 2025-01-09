تأجيل حفل Critics Choice Awards بسبب حرائق لوس أنجلوس

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت جمعية اختيار النقاد عن تأجيل حفل توزيع جوائز اختيار النقاد (Critics Choice Awards)، الذي كان من المقرر إقامته يوم الأحد المقبل في سانتا مونيكا، بسبب استمرار حرائق الغابات التي تجتاح ولاية لوس أنجلوس. وتم تحديد موعد جديد لإقامة الحفل في 26 يناير الجاري.

جمعية اختيار النقاد: تضامن مع المتضررين

في بيان رسمي، أعرب جوي برلين، الرئيس التنفيذي لجمعية اختيار النقاد، عن تضامن الجمعية مع المتضررين من الحرائق، قائلاً:

“لقد كان لهذه المأساة بالفعل تأثير عميق على مجتمعنا. كل أفكارنا وصلواتنا مع أولئك الذين يكافحون الحرائق المدمرة ومع كل من تأثروا بها”.

وكان الحفل من المنتظر أن يُقام في “Barker Hangar”، على بُعد أميال قليلة من منطقة “Pacific Palisades”، التي شهدت عمليات إجلاء واسعة النطاق، بالإضافة إلى تدمير العديد من المنازل. كما اندلع حريق منفصل في منطقة باسادينا-ألتادينا، مما زاد من تفاقم الأوضاع.

تأجيل الحدث رغم التحضيرات المكثفة

كان من المُقرر أن تستضيف الحفل تشيلسي هاندلر، للعام الثالث على التوالي، لتكريم أبرز الإنجازات في صناعة السينما والتلفزيون لعام 2024. ويُعد حفل توزيع جوائز اختيار النقاد الثلاثين أحد أبرز الأحداث السنوية في هوليوود، حيث كان يُفترض أن يُقام في 12 يناير 2025.

تأثير الحرائق على فعاليات هوليوود

لم يكن حفل Critics Choice Awards الوحيد الذي تأثر بالحرائق المدمرة في لوس أنجلوس، حيث تم إلغاء وتأجيل عدد من الفعاليات الفنية الأخرى، أبرزها:

العروض الأولى لأفلام “Wolf Man” و**”Unstoppable”**، التي كان من المقرر إقامتها يوم الثلاثاء المقبل.

لأفلام و**”Unstoppable”**، التي كان من المقرر إقامتها يوم الثلاثاء المقبل. العروض الأولى لأفلام “Better Man” و**”The Pitt”** و**”On Call”**، التي كان من المقرر إقامتها يوم الأربعاء المقبل.

لأفلام و**”The Pitt”** و**”On Call”**، التي كان من المقرر إقامتها يوم الأربعاء المقبل. فيلم “The Last Showgirl” ، الذي تأجل عرضه بسبب الحرائق.

، الذي تأجل عرضه بسبب الحرائق. حفل الشاي السنوي لـ BAFTA ، الذي كان من المفترض إقامته يوم السبت في بيفرلي هيلز ، وتم إلغاؤه.

، الذي كان من المفترض إقامته يوم السبت في ، وتم إلغاؤه. حفل توزيع جوائز AFI، الذي كان يُعد غداءً مرصعاً بالنجوم لتكريم أفضل 10 أفلام وبرامج تلفزيونية لهذا العام، وتم تأجيله أيضاً.

تضامن واسع في الوسط الفني

أثارت الحرائق التي تشهدها ولاية لوس أنجلوس حالة من التضامن الواسع في هوليوود، حيث عبّر العديد من الفنانين والنجوم عن دعمهم للمتضررين. وتأتي هذه الأحداث في وقت حساس بالنسبة لصناعة السينما والتلفزيون، التي كانت تستعد للاحتفاء بأبرز إنجازاتها خلال عام 2024.