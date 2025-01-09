أوبرا وينفري تدعم ميغان ماركل في عودتها إلى الأضواء

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: لطالما كانت الإعلامية الشهيرة أوبرا وينفري واحدة من أبرز داعمي دوق ودوقة ساسكس، منذ اتخاذهما قرار التخلي عن واجباتهما الملكية في عام 2020. ومع مرور الوقت، تحولت علاقة الدعم إلى صداقة وثيقة تجمع وينفري بـ ميغان ماركل والأمير هاري.

مؤخرًا، وبعد إعلان ميغان عن عودتها إلى وسائل التواصل الاجتماعي وإطلاق مسلسلها الجديد With Love, Meghan على منصة Netflix، سارعت أوبرا إلى تقديم دعمها الكامل عبر حسابها الرسمي Oprahdaily، حيث نشرت صورة ترويجية للمسلسل معلقة: “نحن على وشك رؤية المزيد من ميغان ماركل في عام 2025! دوقة ساسكس ستقدم عرضًا جديدًا للطهي على Netflix.”

وقبل هذا الإعلان، شاركت وينفري رابط حساب ميغان الجديد على إنستغرام، داعيةً متابعيها للترحيب بعودة الدوقة:

“انضموا للترحيب بميغان ماركل على إنستغرام! تابعوا حسابها للحصول على أحدث التحديثات.”

بداية الصداقة بين أوبرا والدوقين

تعود بداية العلاقة إلى انتقال هاري وميغان للعيش في الولايات المتحدة، حيث أجرت أوبرا مقابلة شهيرة معهما في مارس 2021. تلك المقابلة التي تناولت بالتفصيل علاقتهما بالعائلة المالكة، جذبت أكثر من 17 مليون مشاهد في الولايات المتحدة و11 مليون في المملكة المتحدة، ووصلت لاحقًا إلى حوالي 61 مليون مشاهد حول العالم.

في المقابلة التي استغرقت 110 دقائق، تحدث الزوجان بصراحة عن التحديات التي واجهتهما خلال إقامتهما في القصر الملكي، وحياتهما الجديدة في لوس أنجلوس، وترقبهما لمولودهما الثاني.

فيما بعد، صرحت أوبرا بأنها فوجئت بمستوى الانفتاح الذي أبداه الزوجان خلال اللقاء: “لم أكن قد التقيت بهاري وميغان من قبل، لكنني أرسلت لهما رسالة نصية. اتفقنا على تقديم الحقيقة، وهذا ما جعل المقابلة مؤثرة.”

علاقة صداقة مستمرة

في سبتمبر 2024، رصدت عدسات الصحافة أوبرا وينفري برفقة الأمير هاري وميغان ماركل في حفل عيد ميلاد الممثل الأمريكي تايلر بيري، مما يعزز الأخبار المتداولة عن استمرار العلاقة الوطيدة بينهما. ووفقًا لتقارير صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، باتت دائرة الأصدقاء المشتركة بين وينفري والدوقين أكثر تماسكًا.

مسلسل ميغان الجديد

من جانبها، روجت ميغان لمسلسلها الجديد عبر إنستغرام، حيث نشرت المقطع الدعائي وكتبت: “كنت متحمسة جدًا لمشاركة هذا معكم. آمل أن تحبوا العرض بقدر ما أحببت صنعه. ممتنة جدًا لفريق العمل وNetflix على الدعم. أتمنى لكم عامًا سعيدًا مليئًا بالفرح.”

في الإعلان الترويجي، ظهرت ميغان وهي تطبخ في مطبخ منزلها في مونتيسيتو، كاليفورنيا، وتعتني بخلية نحل، وترتب الزهور في متجر، إلى جانب استقبالها لضيوف وأصدقاء، من بينهم زوجها الأمير هاري.

واختتمت المقطع بعبارة: “نحن لا نسعى إلى الكمال، بل نسعى إلى الفرح… الحب يكمن في التفاصيل.”