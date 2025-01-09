ميس حمدان ضيفة شرف مع آسر ياسين: “لا يُقلّل من شأني”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: رغم تصدّي الفنانة ميس حمدان للبطولة النسائية في العديد من الأعمال الفنية، لكن هذا لم يمنعها من قبول دور صغير كضيفة شرف في مسلسل “الحب كله” الذي يلعب بطولته آسر ياسين، ويخرجه تامر محسن.

وأكدت ميس في تصريحات صحفية أنها لم تتردّد للحظة في قبول الظهور كضيفة شرف في هذا العمل، خاصة أنه من بطولة نجم كبير هو آسر ياسين، ومع مخرج مميز هو تامر محسن… قائلةً إن الظهور كضيفة شرف ليس عيباً ولا يقلّل من نجوميتها، بالعكس يضيف إليها، خاصة أن نجوماً كباراً كثيرين شاركوا كضيوف شرف في أعمال غيرهم من الفنانين.

ومن المقرر عرض المسلسل في موسم رمضان المقبل.