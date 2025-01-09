شكرا لقرائتكم خبر عن ليلي رستم.. عندما قالت الإعلامية القديرة لـ أحمد رمزي "ياختي عليه".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

توفت منذ المذيعة الكبيرة ليلي رستم، والتي حققت نجاح كبير من خلال لقاءاتها وحوارتها الراقية على التلفزيون المصري، ومن أشهر اللقاءات التي لاقت رواج كبير وقت عرضها وحتى الآن هو لقاءها مع الفنان أحمد رمزي، والذي قالت له مازحة "ياختي عليه" حيث قال أحمد رمزى أثناء الحوار: "أنا حاطط الخرزة علشان العين، أصلى بخاف منها، والمدام هى السبب علشان خايفة عليا"، وضحك رمزى بعدها ضحكة طويلة.



ونفت إيمان الكرداني ابنة ليلى رستم حقيقة انفصال والدتها عن والدها بسبب الفنان أحمد رمزى، خلال لقائها فى برنامج "الستات مبيعروفش يكدبوا"، في حلقة سابقة مؤكدة أن هذا الخبر غير صحيح، وأن الحوار الذى تم مع أحمد رمزى كان عام 1962، والانفصال حصل بين والدها ووالدتها كان فى عام 1970، وقالت إيمان "كان والدى صديقا للفنان الراحل وقام بعزومته على العشاء فى المنزل أكثر من مرة بعد هذا اللقاء، واستنكرت إيمان اهتمام البعض بتلك الشائعة والترويج لها دون سند صحيح".



وفاة ليلى رستم



ليلي رستم



وفاة ليلى رستم



ليلي رستم



وفاة ليلى رستم



ليلي رستم



وفاة ليلى رستم



ليلي رستم



ليلي رستم

استضافت ليلي رستم خلال 150 حلقة من برنامجها "نجمك المفضل" كبار الممثلين والأدباء والشعراء أمثال محمد عبد الوهاب وفاتن حمامة وطه حسين ويوسف السباعى وإحسان عبد القدوس وعمر الشريف ومصطفى أمين وعلى أمين.

عملت على مدى 20 عاماً فى جريدة «الهيرالد تريبيون» وعملت كمراسلة لمجلة «الحوادث» فى تغطية أحداث الحرب الأهلية اللبنانية.

عمها زكى رستم منعها من التمثيل بعدما شاهدها تمثل فى مسرحية بالجامعة الأمريكية أثناء دراستها، ورشحت للعمل بالتليفزيون قبل بدء بثه الرسمى عام 1960.



لها شقيق طيار يدعى نبيل رستم توفى عام 1963 فى حادث سقوط الطائرة التى كان يعمل عليها أثناء طيرانها فوق مومباى، فى المحيط الهندى وموت جميع ركابها.

تزوجت من رجل الأعمال حاتم الكردانى الذى هاجر لبيروت بعد قرار التأميم وتركت التليفزيون وسافرت معه.

عادت لمصر عام 1980 وقدمت برنامج "قمم" واستضافت فيه رموز المجتمع المصرى، من بينهم الدكتور مصطفى محمود، ويوسف بك وهبى.