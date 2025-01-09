شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة ليلي رستم ..شاهد كيف حاورت أنديرا غاندي بالإنجليزية والان مع تفاصيل الخبر

رحلت منذ قليل ليلي رستم الإعلامية الكبيرة التي حاولت كبار نجوم ومثقفين وزعماء العالم، ومن بين أهم لقاءاتها كان لقاء رئيسة وزراء الهند السابقة أنديرا غاندى، حيث قدمت ليلى رستم الحوار بشكل راقي وأنيق، باللغة الإنجليزية.



ليلي رستم



وفاة ليلي رستم



ليلي رستم



وفاة ليلي رستم



ليلي رستم



وفاة ليلي رستم



ليلي رستم



وفاة ليلي رستم



ليلي رستم

واستضافت ليلي رستم خلال 150 حلقة من برنامجها "نجمك المفضل" كبار الممثلين والأدباء والشعراء أمثال محمد عبد الوهاب وفاتن حمامة وطه حسين ويوسف السباعى وإحسان عبد القدوس وعمر الشريف ومصطفى أمين وعلى أمين.

عملت على مدى 20 عاماً فى جريدة «الهيرالد تريبيون» وعملت كمراسلة لمجلة «الحوادث» فى تغطية أحداث الحرب الأهلية اللبنانية.

عمها زكى رستم منعها من التمثيل بعدما شاهدها تمثل فى مسرحية بالجامعة الأمريكية أثناء دراستها، ورشحت للعمل بالتليفزيون قبل بدء بثه الرسمى عام 1960.

لها شقيق طيار يدعى نبيل رستم توفى عام 1963 فى حادث سقوط الطائرة التى كان يعمل عليها أثناء طيرانها فوق مومباى، فى المحيط الهندى وموت جميع ركابها.

تزوجت من رجل الأعمال حاتم الكردانى الذى هاجر لبيروت بعد قرار التأميم وتركت التليفزيون وسافرت معه.

عادت لمصر عام 1980 وقدمت برنامج "قمم" واستضافت فيه رموز المجتمع المصرى، من بينهم الدكتور مصطفى محمود، ويوسف بك وهبى.