شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الإعلامية الكبيرة ليلى رستم والان مع تفاصيل الخبر

كشف الإعلامي محمد حلمي البلك المذيع بالتلفزيون المصري، عبر حسابه بموقع فيس بوك عن وفاة الإعلامية الكبيرة ليلي رستم، وهي ابنة شقيق الفنان الكبير زكي رستم وابنة المهندس عبدالحميد بك رستم.



محمد حلمي البلك

وفاة ليلى رستم

استضافت ليلي رستم خلال 150 حلقة من برنامجها "نجمك المفضل" كبار الممثلين والأدباء والشعراء أمثال محمد عبد الوهاب وفاتن حمامة وطه حسين ويوسف السباعى وإحسان عبد القدوس وعمر الشريف ومصطفى أمين وعلى أمين.

عملت على مدى 20 عاماً فى جريدة «الهيرالد تريبيون» وعملت كمراسلة لمجلة «الحوادث» فى تغطية أحداث الحرب الأهلية اللبنانية.

عمها زكى رستم منعها من التمثيل بعدما شاهدها تمثل فى مسرحية بالجامعة الأمريكية أثناء دراستها، ورشحت للعمل بالتليفزيون قبل بدء بثه الرسمى عام 1960.

لها شقيق طيار يدعى نبيل رستم توفى عام 1963 فى حادث سقوط الطائرة التى كان يعمل عليها أثناء طيرانها فوق مومباى، فى المحيط الهندى وموت جميع ركابها.

تزوجت ليلي رستم من رجل الأعمال حاتم الكردانى الذى هاجر لبيروت بعد قرار التأميم وتركت التليفزيون وسافرت معه.

عادت لمصر عام 1980 وقدمت برنامج "قمم" واستضافت فيه رموز المجتمع المصرى، من بينهم الدكتور مصطفى محمود، ويوسف بك وهبى.