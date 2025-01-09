شكرا لقرائتكم خبر عن رغم الرحيل.. نانسى عجرم وأصالة تسجلان أغانى لـ محمد رحيم وناصر الجيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل كل من النجمة أصالة والنجمة نانسى عجرم على تسجيل أغانى جديدة للملحن الراحل محمد رحيم والشاعر الراحل ناصر الجيل، وذلك كنوع من التكريم لروحهما، حيث انتهت أصالة من تسجيل أغنية للشاعر ناصر الجيل والذي رحل 16 يناير 2023 في أحد استوديوهات مدينة نصر، والأغنية من ألحان محمود خيامى وتعتبر آخر ما كتب الشاعرالراحل ناصر الجيل، وهندسة صوتية ماهر صلاح، وحرصت على التاوجد أثناء تسجيل الأغنية شمس ابنة ناصر الجيل وزوج الفنانة أصالة فائق حسن.



أصالة وناصر الجيل

أما النجمة اللبنانية نانسى عجرم، تطرح أغنية جديدة من ألحان الراحل محمد رحيم، تحمل اسم "طول عمري نجمة"، وتسعى نانسي لطرح الأغنية بشكل يليق بالراحل محمد رحيم كنوع من التكريم لروحه وتعبيرا عن محبتها له.



نانسى عجرم ومحمد رحيم

وكانت قد طرحت الفنانة أصالة نصري مؤخرا أحدث أغنياتها التي تحمل اسم "بعض الأحيان" على موقع "يوتيوب"، والأغنية من كلمات الأمير فيصل بن تركي بن ناصر، وألحان أحمد الهرمي، وتوزيع زيد نديم، وميكس وماستر جاسم محمد.

وقدمت النجمة أصالة رمضان الماضى تتر مسلسل مليحة، بعنوان "أصحاب الأرض"، مصحوبا بالترويدة للفلكور الفلسطيني، وكليب الأغنية من ألحان حسين نازك، وتوزيع أحمد ضياء، وميكس ماستر أسامة الهندى، فكرة وإخراج عادل رضوان.

كما طرحت أصالة أغنيتها "جنة الحب" عبر يوتيوب وبعض المنصات الإلكترونية الغنائية، الأيام الماضية وهي من كلمات د. ذياب بن غانم المزروعي، ألحان فايز السعيد، توزيع الموسيقى نور هاشم.