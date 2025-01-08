أحمد سعد مع ويل سميث وابنه: “بقى عريس.. ربنا يبارك”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شارك الفنان المصري أحمد سعد متابعيه عبر حسابه الرسمي على منصة “إنستغرام” صورة جمعته بالنجم العالمي ويل سميث وابنه جايدن، حيث ظهر الثلاثة في أجواء ودية لافتة.

وأرفق سعد الصورة بتعليق عفوي ومضحك، قال فيه: “بسم الله ما شاء الله يا ويل جايدن كبر وبقى عريس ربنا يبارك”، في إشارة لطريفة إلى التطور الواضح في ملامح جايدن سميث مع مرور الوقت.

التفاعل مع المنشور كان كبيراً، حيث عبّر الجمهور عن إعجابهم بالعفوية التي يتميّز بها أحمد سعد، إلى جانب تقديرهم للصداقة التي تجمعه بنجوم عالميين.