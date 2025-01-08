رابح صقر يفاجئ ابنه الوليد خلال الرحلة إلى جدة.. ماذا حدث؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثناء توجه الفنان السعودي رابح صقر من الرياض إلى جدة برفقة الفنانة نوال وأبنائه لإحياء حفله المرتقب على مسرح عبادي الجوهر أرينا في 10 يناير 2025، فاجأ رابح ابنه الوليد باحتفال خاص بمناسبة يوم ميلاده.

أحضر رابح كعكة في الطائرة وشاركته الفنانة نوال بغناء أغنية عيد الميلاد للوليد، الذي بدت عليه السعادة بالمفاجأة غير المتوقعة. وبعد انتهاء الأغنية، قبّل الوليد والده تعبيراً عن فرحته بالمبادرة المؤثرة. وحرصت نوال على تقديم التهاني، متمنية له طول العمر وداعية الله أن يحفظه ويرعاه.

حساب “روتانا لايف” نشر مقطع الفيديو من الاحتفال وعلّق عليه قائلاً: “مفاجأة من صقر الأغنية الخليجية رابح صقر لولده الوليد بمناسبة يوم ميلاده بوجود قيثارة العرب نوال”.

ويأتي هذا الاحتفال قبيل الحفل المنتظر لرابح صقر والفنانة نوال في جدة، والذي سيُقام على مسرح عبادي الجوهر أرينا بقيادة الموسيقار هاني فرحات، ليكون الحفل الأول لرابح بعد فترة من الغياب إثر تعرضه لظروف صعبة.

وكان رابح صقر قد اضطر لتأجيل حفله ضمن فعاليات موسم الرياض بنسخته الخامسة، بسبب وفاة ابن شقيقته في حادث سير مأساوي وإصابة ابنه الأكبر “صقر” في الحادث نفسه.

وأعلنت شركة “روتانا” حينها عن تأجيل الحفل الذي كان مقرراً إقامته في 29 نوفمبر 2024 على مسرح محمد عبده أرينا، موضحة في بيانها: “جمهورنا الكريم، لأسباب طارئة خارجة عن الإرادة، سيتم تأجيل ليلة رابح صقر (جلسة) إلى وقت لاحق، وسيتم إرجاع قيمة التذاكر للمحفظة الإلكترونية بشكل تلقائي”.

كما علّق حساب “روتانا موسيقى” على التأجيل قائلاً: “تأجيل جلسة صقر الأغنية العربية رابح صقر ضمن حفلات موسم الرياض، لأسباب طارئة خارجة عن الإرادة”.

الحفل المرتقب في جدة يُعدّ محطة مميزة في مسيرة رابح صقر، حيث يعود من خلاله إلى جمهوره بعد فترة صعبة، ويستعد لإحياء ليلة استثنائية برفقة قيثارة العرب نوال.