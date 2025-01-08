حنان ترك تحتفل بزواج “أول فرحتها”.. وتشارك صوراً من الحفل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: احتفلت الفنانة المصرية المعتزلة حنان ترك بزواج ابنها عمر ترك، حيث شاركت متابعيها صوراً من حفل الزفاف عبر خاصية “الستوري” على حسابها الرسمي في “إنستغرام”، ووصفت المناسبة بأنها “أول فرحتها”، في إشارة إلى سعادتها الكبيرة بزواج ابنها البكر.

الاحتفال جاء وسط أجواء عائلية بسيطة، وشهد تفاعلاً واسعاً من جمهور حنان ترك، الذين أعربوا عن تهانيهم وتمنياتهم بحياة سعيدة للعروسين.

وفي سياق آخر، كانت حنان ترك قد أعربت مؤخراً عن استيائها من الصفحات المزيفة التي تنتحل شخصيتها على مواقع التواصل الاجتماعي وتنشر تصريحات مغلوطة باسمها. وعبّرت عن انزعاجها من تصديق بعض أصدقائها لهذه المنشورات، قائلة في بث مباشر عبر صفحتها الرسمية على “فيس بوك”: “صعبت عليا نفسي أوي إن ناس صحابي زعلوا مني عشان منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي أنا ماليش علاقة بيها وعُمري ما قلتها، وقلت معقول نِسْيُوني للدرجة دي وممكن يفتكروا إني قلت الكلام ده، وأخدت على خاطري منهم، ولكن الحمد لله ربنا نَصَفني وقدرت أوثق صفحتي”.

كما أكدت حنان ترك عبر تغريدة على حسابها الرسمي في “تويتر” أنها غير مسؤولة عن أي صفحات تتحدث باسمها، وكتبت: “في صفحات كتير بتتكلم باسمي وأنا غير مسؤولة عنها. حبيت أعملكم فيديو مباشر من صفحتي الرسمية على فيس بوك للتوضيح”.

تأتي هذه التصريحات في ظل استمرار الفنانة حنان ترك في الابتعاد عن الأضواء منذ اعتزالها الفن، مع حرصها على توضيح مواقفها الشخصية من خلال منصاتها الرسمية فقط، لتجنب أي مغالطات قد تُنسب إليها.